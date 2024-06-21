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Gündem İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu felaket bölgesinde konuştu! 'İddialara itibar etmeyin'
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İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu felaket bölgesinde konuştu! 'İddialara itibar etmeyin'

Yeniakit Publisher
2024-06-21 23:59:00 - 2024-06-22 00:01:28
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu felaket bölgesinde konuştu! 'İddialara itibar etmeyin'

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, yangın felaketinin yaşandığı Diyarbakır'da gazetecilere açıklamada bulundu.

Karaloğlu, yangına müdahale sırasında yaşamını yitiren 30 yaşındaki Ubeydullah Buğdaycı ve 15 yaşındaki yeğeni Abdurrahman Buğdaycı'nın cenaze merasimine katıldı.

Cenazenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Karaloğlu, Diyarbakır'dan Mardin'e ulaşan yangın felaketini, "Hem anız yangını hem daha hasadı yapılmamış tarla yangını olarak yani örtü yangını olarak tarif edebileceğimiz büyük bir yangınla karşı karşıya kaldık." sözleriyle değerlendirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, bir gazetecinin "Yangının çıkış sebebiyle ilgili çeşitli iddialar dillendiriliyor. yangın sebebi belli mi?" sorusuna cevap verdi.

'İddialara itibar etmeyin!'

Kaloğlu vatandaşların iddiaları ciddiye almamalarını isteyerek, şu ifadeleri kullandı:
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"Yangının çıkış sebebiyle ilgili şu anda Cumhuriyet savcılığımız olay el koymuş durumda. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırmalarına devam ediyor. Bunların hepsi söylenti. Şu anda kesin olarak tespit ettiğimiz yangın şu sebepten çıkmıştır diyebileceğimiz bir tespitimiz yok. Eğer bu tespiti savcılığımız çalışmasını, araştırmasını, soruşturmasını tamamlarsa sizlerle paylaşırız. Onun dışında sosyal medyada yazılan çizilenlere çok fazla itibar edilmemesini de vatandaşlarımızdan rica ediyoruz."

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