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Aktüel

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "(Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları) Barajın boşaltılması yönünde bir talimat var, o yönde bir çalışma da pazartesi gününden itibaren başladı. Hedef, mümkün olduğu kadar b

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:19:12 -
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "(Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları) Barajın boşaltılması yönünde bir talimat var, o yönde bir çalışma da pazartesi gününden itibaren başladı. Hedef, mümkün olduğu kadar b
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