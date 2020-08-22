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Aktüel İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Şırnak'ta
Aktüel

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Şırnak'ta

Yeniakit Publisher
2020-08-22 15:11:23 -
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Şırnak'ta

ŞIRNAK(AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nu ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ersoy, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Ali Hamza Pehlivan ve ilgililer tarafından karşılandı.

İdil ilçesini ziyaret eden Ersoy, daha sonra beraberinde Pehlivan ile Cizre ilçesine geldi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinanoğlu'nu ziyaret eden Ersoy, burada yürütülen çalışmalarla ilgili Pehlivan ve Sinanoğlu'dan bilgi aldı.

Cizre Belediyesine de giden Ersoy, daha sonra esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

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