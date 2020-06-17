İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, depremden etkilenen Çat ilçesini ziyaret etti:

BİNGÖL (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesindeki mahalleleri gezerek depremzedelerle bir araya geldi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar ve kurum amirleriyle depremden etkilenen Söbeçayır ile Darabi mezralarını ziyaret eden Ersoy, buradaki hasar tespit ve çadır kurulum çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin deprem anından itibaren vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

Devletin bütün organlarının çok büyük öz güvenle milletin yanında olduğunu belirten Ersoy, "Vatandaşlarımızın bir ihtiyaçları var mı diye tek ek bölgede gezip soruyoruz. Şükürler olsun, depremin ikinci gününden itibaren çadıra ihtiyacı olan, barınma sorunu olan, yemeğe, ekmeğe, aşa ihtiyacı olanların yardımına koştuk. Kimsenin aç ve açıkta kalmasına izin vermedik." dedi.

Ersoy, devletin bölgede hasarların tespit edilmesini de etap etap gerçekleştireceğini, bu çalışmaların titizlikle yürütüleceğini dile getirdi.

Hayatın normale dönmesi için vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"Valiliklerimiz, AFAD, jandarma, emniyet, Kızılay, sağlık ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili bakanlıklar olmak üzere hepimiz buradayız. Önceki aylarda yaşadığımız depremlerin ardından ve pandemi sürecinde olduğu gibi bugünlerde yaşadığımız Karlıova merkezli depremde de devletimiz, milletimizin yaralarını en süratli şekilde sarmak için yoğun bir gayret gösteriyor."

Yaşanan doğal afetler ve salgınlarda devletin gösterdiği özverinin dünyaya örnek teşkil ettiğini söyleyen Ersoy, şunları kaydetti:

"Millet olmanın, devlet millet iş birliğiyle, el birliğiyle meselelerin üzerinden gelmenin mücadelesini veriyoruz. Tüm dünyaya insanlık dersi veriyoruz. Gönlümüzden geçen her şeyi yapmış olmanın, vatandaşların devletine hükümetine, bakanlarına ve Cumhurbaşkanına müteşekkir olduğunu görmek mutluluk veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bölge halkına ve milletimize tekrar geçmiş olsun."