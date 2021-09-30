İçişleri açıkladı! 22 Eylül'de öldürülen terörist bakın kim çıktı

Gri kategoriye bir çizik daha: Şırnak Bestler/Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama da şu şekilde:

"Eren-13 Operasyonları kapsamında; kahraman Jandarmamız tarafından Şırnak ili Bestler / Dereler bölgesinde 22 Eylül 2021 tarihinde; J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Şırnak bölgesinde Botan Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesinde 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride aranan Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğu tespit edildi."