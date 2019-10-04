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İçip içip kuduracaklar! Cumhuriyet’i maaşa bağlayan İBB karşılığını alıyor

Göreve gelir gelmez yandaşlarına para akıtmaya başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İSPARK’ı FETÖ ve PKK sevici Cumhuriyet gazetesine abone yaptı. İmamoğlu’na diyet borcunu ödemek için kolları sıvayan Cumhuriyet yazarları İBB’ye destek propagandası yapmaya başladı.

04 Ekim 2019 Cuma 14:52
İçip içip kuduracaklar! Cumhuriyet’i maaşa bağlayan İBB karşılığını alıyor

 yeniakit.com.tr 

Göreve geldiği günden bu yana imza attığı skandallarıyla gündeme olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu yandaşlarına para akıtmaya devam ediyor.

Kendisine yakın vakıflara ve derneklere verdiği ödenekle gündemden düşmeyen İmamoğlu, şimdi de İSPARK’ı FETÖ ve PKK sevici Cumhuriyet gazetesine abone yaptı. İBB ve Cumhuriyet gazetesi arasında yapılan anlaşmaya göre gazeteye İSPARK tarafından aylık 341 bin TL ödeme yapılacak.

Al takke ver külah!

Sözleşmeye göre günlük 4500 adet Cumhuriyet gazetesi alınacak. Belirlenen rakamın karşılığında ise günlük 11.375 TL Cumhuriyet’in kasasına girecek.

‘Al Takke ver külah’ diyerek İSPARK üzerinden Cumhuriyet gazetesini maaşa bağlayan Ekrem İmamoğlu, bu kıyağının karşılığını da hemen almaya başladı. 

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, bugünkü yazısında İBB’ye ait olan Hamidiye sularının bazı kurumlar tarafından alımının durdurulmasını bahane ederek Ekrem İmamoğlu’na destek propagandası yaptı. Hamidiye suyunun iktidar tarafından boykot edildiği yalanını uyduran Söğüt, herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti.

İmamoğlu solak medyayı satın aldı

İmamoğlu’nun İBB’nin kaynaklarını kullanarak yandaşlarına para akıtıp kendisine destek toplamasını israf olarak görmeyen solaklar her defasında AK Parti yönetimini "yandaş kayırması" iddialarıyla suçluyordu. Ancak "bağımsız" ve "özgür" olduğunu iddia eden solak medya İmamoğlu’nun kendilerini para ile satın almasına rıza gösterdi.

İşte Söğüt’ün bugünkü yazısından o bölüm;

"İktidarın aniden siyasi bir silaha dönüştürdüğü bu meseleyle ilgili olarak CHP’li Büyükşehir Belediyesi’ne destek olmak isteyenler birbiri ardına kampanyalar düzenleniyor ve iktidarın ekonomik ambargo çabasını boşa çıkarmaya çalışıyorlar.

Görünüşe bakılırsa, Hamidiye suyu bir süre bu ülkede tadına, rengine bakılmaksızın illa tüketilen ya da asla tüketilmeyen ve bu şekilde siyasi rengi belli eden bir turnusol kâğıdı olacak.

Ben de bu vesileyle rengimi belli etmek ve kendimce bu destek kampanyasına katkıda bulunmak istiyorum:

Düne kadar Hamidiye sularının reklam sloganı:

“Hamidiye denince herkes susar”dı.

Önerim bu sloganın, “Hamidiye bir sudur, iç iç kudur” diye değiştirilmesi ve iktidara bu vesileyle ince bir ayar verilmesi."

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 14:52
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. İBB
  4. İSPARK
  5. Cumhuriyet gazetesi
  6. Hamidiye suları
  7. Mine Söğüt
  8. Mine Söğüt yazıları

YORUM YAZ

  • KemalKemal16 dk önce
    Ülkede işsizlik almış başını gidiyor, zam üstüne zam geliyor, sizinse tek derdiniz İmamoğlu. Bırakın onu bunu etin kilosu kaç para? Samanı neden ithal ediyoruz?

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