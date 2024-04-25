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Kadın - Aile İçiniz rahat olsun... Meğer çamaşır suyundan bile daha iyi, hemen durduracak... Herkesin yargısı yok olacak
Kadın - Aile

İçiniz rahat olsun... Meğer çamaşır suyundan bile daha iyi, hemen durduracak... Herkesin yargısı yok olacak

Yeniakit Publisher
2024-04-25 16:01:00 - 2024-04-25 16:31:59
İçiniz rahat olsun... Meğer çamaşır suyundan bile daha iyi, hemen durduracak... Herkesin yargısı yok olacak

Çay ve kahve lekeleri, özellikle açık renkli kumaşlarda belirgin ve çoğu zaman zorlu temizlik gerektiren lekelerdir. Bu tür lekeleri çıkarmak için çamaşır suyu kullanma yargısı çökecek: Etkili bir çözüm var. Hatta en ağır kimyasallardan bile daha etkili. İşte çay ve kahve lekesini kökünden kazıyan o yöntem…

Günlük hayatın vazgeçilmezi olan çay ve kahve, bazen giysilerimize ya da kumaşlara istenmeyen lekeler bırakabilir. Özellikle açık renkli kumaşlarda bu lekelerin görünürlüğü daha belirgin olabilir ve temizlemesi de oldukça zorlu bir süreç gerektirebilir. Ancak bu durumda yapmanız gereken çok basit. Artık çay ve kahve lekelerini kökten temizlemenin kolay bir yöntemi var.
Uzmanlar, bu tür inatçı lekeleri çıkarmak için evde bulunan basit malzemelerle etkili bir çözüm öneriyorlar. Eski yöntemlerden daha etkili olan bu yöntem, hatta en güçlü kimyasalları bile geride bırakıyor.

Kahve ve çay lekelerini kumaş, halı ve kıyafetlerden çıkarmak için pratik bir yöntem, bulaşık makinesi parlatıcısıdır. Kahve ve çay lekelerini kolayca temizler ve yüzeyleri tertemiz yapar.

MAKİNE PARLATACISI DÖKÜN

İlk olarak, lekeli bölgeyi ıslak bir mendil ile silin ve sonra parlatıcıyı lekeli bölgeye dökün veya püskürtün. Nemli bir bez veya sünger kullanarak lekeli bölgeyi ovalayın. Leke kaybolana kadar ovalamaya devam edin.

Son olarak, nemli bir bezle tüm yüzeyi silin ve lekenin kaybolduğunu göreceksiniz. Makine parlatıcısını kullanarak koltuk, halı veya örtülerdeki kahve ve çay lekelerinin oluşmasını engelleyebilirsiniz.

Uygulama için ılık veya soğuk bir bez kullanabilir ve temizlik işleminden sonra yüzeyin kuruması için havalandırmayı unutmayın. Bu yöntemle, kahve ve çay lekelerini kolayca çıkarabilir ve yüzeyleri temizleyebilirsiniz.
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Bir diğer yöntem ise sirke kullanmaktır; sirkeye batırılmış bir parça pamuk ile lekeyi silip ardından ılık suyla durulayabilirsiniz. Karbonat ve su karışımı da etkili olabilir; bu karışımı lekenin üzerine sürüp bir süre bekledikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz.

ASİDİK ÖZELLİĞİNDEN YARDIM ALIN

Taze sıkılmış limon suyu da asidik özelliği ile lekelerin çıkarılmasına yardımcı olabilir; limon suyunu lekenin üzerine döküp hafifçe ovaladıktan sonra bol suyla durulayabilirsiniz.

Ancak herhangi bir temizlik yöntemini uygulamadan önce, kumaşın rengini ve dokusunu etkileyip etkilemeyeceğini test etmek önemlidir. Ayrıca, lekenin olduğu kumaşın türünü de dikkate almak gerekir.

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