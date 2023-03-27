İçinde bulunduğu girdaba karşın Fatih Erbakan'ı böyle hedef aldı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin il başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Divanı Toplantısı'nda konuştu. Eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmak isteyenlerle yol yürüyen Karamollaoğlu, Fatih Erbakan'ı hedef aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerini hazmedip, masada yeniden olmasına rıza gösteren, Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Hoca'nın siyasi düşmanlarıyla ortaklık edip, Kur'an kursları başta olmak üzere tüm İslami değerlere "ortaçağ zihniyeti" diyenlerle omuz omuza saf tutan, iki vaatlerinden birisi "LGBT'li sapkınları meşrulaştırmayı amaçlayan" İstanbul Sözleşmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği safsatası olanlarla ittifak kurup, "Milli Görüş'ün temsilcisiyim" edasıyla boy gösteren Temel Karamollaoğlu, vatan menfaatlerini gözetip, Müslümanlar yeniden ezilmesin diye Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ı şöyle hedef aldı:

Yeniden Refah Partisi'nin yaptığını yapamayız. İki günde çark edemeyiz. Yani hangi şartlardan dolayı böyle hızlı bir çark yaptılar onu bilmiyorum.