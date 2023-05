Limonun bazı kullanım alanları: Çok sayıda hastalıklara bire bir, sağlık için dev doğal rezerv

Limonun bazı kullanım alanları mesela mutfak tezgâhlarının temizlenmesi için limondan faydalanmak mümkün olmaktadır. Bunun dışında kıyafetler için kimyasal maddeler kullanmak yerine limonun beyazlatıcı özelliğinden faydalanılması kişinin daha sağlıklı bir kıyafet giyilmesini sağlamaktadır. Mutfak ocaklarındaki inatçı lekelere kullanılmış limona karbonat dökülerek zorlu lekeleri çok basit bir şekilde çözüme ulaştırmaktadır. İnsanlar her ihtiyaçlarında limon kullanmaktadır. Sağlık için kullananlar genelde soğuk algınlığı ya da tansiyon hastaları için limon bulunmaz bir nimet olma özelliğini taşımaktadır. Her insan hitap ettiği için özellikle kışın her evde mutlaka limon bulunması sağlanır ve kullanılmaktadır.

Limonların Her Kısmı Değerlidir

Limonun bir sürü kullanım alanları mevcuttur. Yeter ki limon kullanacak kişiler limonlarını doğru bir şekilde kullanmalıdır. Limonun bazı kullanım alanları bununla da sınırlı değil. Çünkü limonun daha sayılması gerekecek birçok faydası vardır. Özellikle diş sağlığına önem veren kişiler belli sürelerde limondan faydalanmalıdır. Limonun beyazlatma etkisi sadece giysiler için değil, dişler içinde beyazlatma kısmından faydalanılmasında çok yarar bulunmaktadır. Limonun suyu kadar kabuklarında o derece de önemi bulunuyor. Biten limonların kabukları atılmayıp bulaşık makinelerin kaşık bölümüne koyarak limonun mis gibi kokusundan faydalanma imkânı bulunmaktadır.

Limonu suyuyla, çekirdeğiyle, kabuğuyla olduğu gibi dondursak ne olur? Dondurulmuş limon kabuğu kullanmanın insan vücudu açısından faydaları ağızları açık bırakacak seviyede. Kanserden bağışıklık sistemine, bağırsaklardan mideye işte dondurulmuş limon ve mucizevi faydaları.

Limonu dondurmak

Taze halde aldığınız limonu isterseniz keserek parçalar halinde, isterseniz de bir bütün olarak dondurucuya atabilirsiniz. Tamamen donmuş olan limon; yapısındaki tazeliği ve yararlı vitamin, mineral, besin değerleri gibi kendisini bir sağlık deposuna çeviren elementleri kaybetmeden ilk günkü kadar taze şekilde bekleyebiliyor. Dondurulmuş limonu ister suya katarak, ister çorbalarda çözündürerek ister de çaya koyup demleyerek tüketebiliyorsunuz. Limonun dondurma işlemi sonrasında tüketmek de insan vücudu açısından en az normal tüketimi kadar faydalı. Hatta bu işlemi kullandığınız zaman hiç bilmediğiniz faydalarından da yararlanmak mümkün.

Dünyada ki en büyük ilaç firmalarından birinin beyanına göre 1970 li yıllarda bu yana yapılan laboratuvar testlerine göre 12 adet kanser tipine limonun faydası kanıtlanmıştır. İçlerinde kalın bağırsak, prostat, akciğer, pankreas ve meme gibi çok önemli kanser türleri bulunan bu deney sonucunda limonun kanser hücrelerini önleyici ve yok edici etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İşte dondurulmuş limonun faydaları:

Dondurulmuş limon kanser tedavisinde kullanılabilir, Kemoterapide kullanılan herhangi bir ilaçtan 10.000 kat etkili olduğu gözlemlenmiştir.

Kist, ur, yumru ve tümörleri küçülterek yok etme özelliğine sahiptir. Düzenli kullanımı sonrasında sağlıklı günler sizi bekliyor olacak.

Dondurulmuş limon, mantara karşı etkili bir ilaçtır. Aynı şekilde enfeksiyon giderici özellik taşır.

Bağırsak kurtları ve iç parazitlerden kurtulmak için ideal bir yoldur. Yapısındaki bileşenler sayesinde kurt ve parazitleri öldürerek temizler ve sonrasında tekrar oluşum riskini ortadan kaldırır.

Dondurulmuş limon, limonun sadece suyunda bulunandan neredeyse 10 kat fazla vitamin içerir. Günlük vitamin ihtiyacınızı karşılamak için mükemmel bir kaynaktır.

Stres ve sinir bozukluğuna iyi gelir. Dondurulmuş limon doğal bir antidepresandır.

Dondurulmuş limonun toksin attırıcı etkisi vardır.

Cildi gençleştirir, cildi yaşlanmasını engeller. Donmuş limon cilde parlaklık ve daha yumuşak bir doku katmasıyla da bilinir.

