Çam ağacından gelen sağlık! İbrahim Saraçoğlu'ndan doğru olan bu çıkışı: Doğal ilaç! İşte en çok satış yapılan o tarif

Çam yaprağı, çam poleni, çam kozalağı, ağaç kabuğu, çam terebentin gibi çam ürünlerinden sağlık alanında da faydalanılmaktadır. Bazı çam ürünlerinin çeşitli bileşenleri antioksidan özellikleri ile sağlığımızın korunmasına ve bağışıklığımızı desteklemeye yardımcı olabilir.

Çam Fıstığı: Pinus pinea (fıstık çamı) türü çam ağaçlarının kozalaklarından elde edilen çam fıstığı diğer adıyla dolmalık fıstık genellikle yemek ve tatlılarda kullanılır. Çam fıstığı yağ oranı yüksek bir besindir. 100 gr kuru çam fıstığı; 14,3 gr karbonhidrat, 13,9 gr protein, 67 gr yağ, 4 gr lif içerir ve 682 kkal enerji sağlar. Yağ içeriği yüksek olan çam fıstığının, yağ asitlerinin yarısı çoklu doymamış yağ asitlerinden, %28’i tekli doymamış yağ asitlerinden oluşur. İçeriğindeki sağlığa faydalı yağ asitleri ve antioksidanlar ile kalp sağlığı için faydalı bir besindir. Ayrıca içeriğindeki L-arginin ile kan damarlarının güçlenmesine, tansiyonun düşmesine ve pıhtılaşmayı önlemeye yardımcı olur. E, K vitaminleri ve magnezyum, demir, çinko, bakır, fosfor minerallerinden zengin bir besindir.Çam fıstığı içeriğindeki makro ve mikro besin öğeleriyle kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Beyin sağlığı için faydalı bir besindir. Alzheimer, bunama ve depresif ruh hali gibi problemleri önler. Yapılan bir çalışmaya göre çam fıstığı tüketimi kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir.



Çam Poleni: Çam ağacının erkek organından salınan çam polenlerinin, sağlığa birçok faydası olduğu söylenmekte ve takviye edici gıda olarak kullanılabilmektedir. Çam poleni, karbonhidrat, protein, yağ asitleri, mineraller, folik asit, E ve B vitaminleri içerir.Yapılan bir çalışmaya göre, çam poleni, hücrelerde yaşlanmayı önlemeye yardımcı olabilir. Çam poleninin antioksidan özelliği nedeniyle iltihap önleyici özelliğe sahiptir. Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada çam poleni özütünün artrit semptomlarını azalttığı görülmüştür.Çam poleni testeron içeriği nedeniyle testeron seviyelerini artırmaya yardımcı olabilir.

Çam Kozalağı ve Yaprağı: Çam yaprağı (iğnesi) çayı, öksürük, boğaz ağrısı gibi solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılmaktadır. Çam yapraklarındaki uçucu yağların mikrop öldürücü olduğu düşünülmektedir. Yapraklar, A ve C vitamini de içerirler. Çam yaprağı ve çam kozalağı antioksidan bakımından zengindirler. Ülkemizde bazı yörelerde olgunlaşmamış kozalaklar ve ağacın genç dalları suda kaynatılarak şurup biçiminde tüketilebilmektedir.

Kozalak Şurubu Nasıl Tüketilir?

Bin bir çeşit faydayı bir arada bulunduran kozalak şurubunun bilinen en büyük faydası akciğerler yani solunum sistemi üzerinedir. Yapımı oldukça kolay olan bu şurubu düzenli olarak her gün tüketmek gerekir. Kıvamına göre farklı yemek ve içeceklerde de kullanılabilir. Özellikle geceleri ortaya çıkan yoğun öksürük ve nefes darlığı semptomları için yatmadan 1-2 saat önce 1 tatlı kaşığı kadar alabilirsiniz. Günlük önerilen miktar her gün 1 tatlı kaşığıdır. Ancak kronik bir hastalığınız varsa ve düzenli ilaç kullanıyorsanız tüketmeden önce doktora danışmanızda fayda var. Bunun dışında kozalak şurubunun direkt olarak tüketilmesi tavsiye edilmez. Çünkü direkt olarak tüketildiği takdirde kan şekerinde ani yükselmeleri sebebiyet verebilir. Dilerseniz yoğurda katabilir ya da tatlılarla tüketebilirsiniz.

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Çam Kozalağı Suyu Ne Kadar İçilmeli?

Olgunlaşmamış çam kozalağı bularak çam kozalağı suyu hazırlamanız mümkündür. Çam kozalağı suyunun tüketimi sağlık için oldukça faydalıdır. Çam kozalağı suyu direkt olarak ya da karıştırılarak tüketilebilir. Çam kozalağı suyunu günde 1-2 fincan kadar tüketebilirsiniz. Ancak çocukların günlük tüketimi 1 çay kaşığını geçmemelidir. Farklı şekillerde de kullanım metotları vardır. Gargara yaparak ağız ve diş enfeksiyonlarının önüne geçebilirsiniz. Cilt üzerinde yenileyici görev gördüğünden dolayı bir tonik yardımıyla yüzünüze yedirebilirsiniz. İçilerek tüketildiği zaman ise boğaz yolundaki bakteri ve virüslere savaş açar. Çay olarak tüketildiğinde içerisine bir kaşık bal eklenebilir. Bu karışım sindirimi düzenlemeye yardımcıdır. Bununla birlikte çayın güçlü sakinleştirici özelliği bulunduğundan dolayı stresi önler.



Kozalak Şurubu Akciğeri Temizler Mi?

Kozalak şurubunun başlıca işlevi akciğerleri temizlemesidir. Solunum yolu hastalıklarında destekleyici bir tedavi olarak kullanılan kozalak şurubu balgam söktürücü özelliğe sahiptir. Solunum yollarını rahatlattığından dolayı nefes alıp vermek de daha rahat bir şekilde sağlanır. Kozalak şurubunun diğer faydalarını sıralamak gerekirse:

Nefes alışverişini rahatlatır.

Akciğerleri temizler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sakinleştirici etkiye sahip olduğundan dolayı stres önleyicidir.

Bağırsaklardaki iltihapları iyileştirir.

Astım, bronşit tarzı solunum yolu hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Uyku sorunlarına karşın etkilidir.

Enerjiyi arttırır.

Saçları besler.

Toksinleri vücuttan atar.

Ağız ve diş sağlığının korunmasında yardımcı olur.

Kozalak Şurubu Aç Karnına Mı İçilir?

En merak edilen sorulardan biri de kozalak şurubunun aç karnına tüketilip tüketilmeyeceğidir. Kozalak şurubunun farklı tüketim çeşitleri vardır. Genel olarak aç ya da tok fark etmeksizin günde 1 tatlı kaşığı içilmesi önerilir. Mide sorunlarınız ya da hassasiyetiniz varsa tok karnına tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır. Geceleri ortaya çıkan yoğun öksürük nöbetlerinde de uyumadan önce tok karnına alınması tavsiye edilir. Ancak günlük tüketim miktarı olarak 1 tatlı kaşığını aşmamanız tavsiye edilir. Eğer alerjik semptomları sahipseniz ya da kronik bir rahatsızlığınız mevcutta kozalak şurubunu tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Çam Kozalak Şurubu Tarifi İçin Malzemeler

50 adet yeşil kozalak

15 adet top karabiber

9 adet karanfil

4.5 litre su

1.5 su bardağı bal

Kozalak Şurubu Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce kozalakları şehir dışı ormanlardan toplayalım bir gün limonlu suda ıslanalım bir kaç defa suyu değiştirelim.

Daha sonra kozalakları tencereye alalım.

Bal hariç diğer malzemeleride ilave edelim.

Ocağa alalım kaynadıktan sonra ocağın en küçük gözünde çok kısık ateşte 24 saat kaynatalım.

Ben bazen 30 saatte kaynatıyorum .

Kaynadıkça vitamini suya daha çok çıkıyor.

Ocaktan aldıktan sonra bal ilave edelim .

Daha fazla ve az ilave edebilirsiniz damak tadına göre ayarlayabilirsiniz.

Sıcakken kavanozlara dolduralım ve kapatalım vakumlandıktan sonra açınca buzdolabında saklayalım afiyet şifa olsun.

Kaynatmadan kozalak şurubu nasıl yapılır?

Kozalakları akan su altında tek tek yıkayın .. yıkanan kozalakları derin bir kaba alın. Kozalakların üstünü geçecek kadar soğuk su + limon suyu da ekleyip kozalakları bu su içinde 1 gün bekletin. Ertesi gün kozalakların suyunu süzüp aynı işlemi tekrar yapıp kozalakları su içinde bir gün daha bekletin.

Kozalak şurubu çocuğa verilir mi?

Evet, ek gıdaya geçmiş bebeklere 2 yaşına kadar günde 1 çay kaşığı verebilirsiniz. Kozalak şurubu kaç yaş kullanabilir? 1 Yaşından İtibaren 4 yaşa kadar 1 tatlı kaşığı tüketebilir. +4 yaş ve üzeri 1 yemek kaşığı olarak tüketilmesini tavsiye ediliyor.

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