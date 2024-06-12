İçimizdeki ırkçılar Batı’daki faşistleri aratmıyor

Buğra Kardan İstanbul

Avrupa’da ırkçı akımlara teveccüh artıyor. Avrupa Parlamentosu (AP) için 27 ülkede gidilen seçimlerden Mussolini ve Hitler’i takip eden siyasi yapılanmaların başarı elde etmeleri Türkiye’de de ses getirdi. Fransa’da oy oranını arttırarak Macron’u erken seçim kararı almaya iten faşist Marine Le Pen’e büyük muhabbet duyan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Müslüman muhacirlere düşmanlığını daha gür sesle dışa vurmaya başladı.

Linç kampanyalarına dikkat

Devamlı Suriyelileri otobüse doldurup ülkelerine yollayacağını ifade eden Özdağ, dün de bir paylaşımında ülkenin demografik tecavüze uğradığını savundu. Özdağ, bununla da yetinmedi ve bu paylaşımında Suriyeli kadın doğum oranlarına yer verdi. Özdağ’ın mazlum muhacirlere yüklenmesi öfkeye yol açtı. Müslüman muhacirlere öfkeli olan on binlerce trol ise Özdağ’dan güç alarak “Suriyeliler bayram ziyaretine gitti” yalanını yaydı. Hatay Valiliği tarafından çökertilirken bu yalan da infial uyandırdı. CHP’li belediyelerin Arapça tabelaları kaldırmaları ve muhacirleri sosyal hayattan dışlamaları, trollerin linç kampanyaları yürütmeleri, Özdağ’ın provokatif açıklamaları toplumun önemli bölümünü küplere bindirdi.

Todor Jivkov hatırlatması

Akit’e konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, şunları dile getirdi: “Avrupa’da İslamofobia ve ırkçılık tartışılan bir konu. Allah korusun Todor Jivkov dönemini andıran uygulamalara gidilebilir. Türkiye’de de yabancılara tahammül edemeyenler yok mu? Var. Bunlar, Avrupa’da aşırı sağ partilerin metotlarını kullanarak oy oranlarını arttıracaklarını zannediyor. Ne yazık ki bunlar, marjinalleştiklerini anlamıyor. Bunlara dış mihraklar el veriyor. O dış mihraklar da ülkede kargaşa çıkmasını arzu ediyor. Biz 6 asır Suriyelilerle, Araplarla iç içeydik. Bizi onlardan ayıran şer odaklarını biliyoruz. O odakların yeni planlarından da haberdarız. Planın Türkiye’yi bölüp parçalamak olduğunun farkındayız. Amacın Türkiye’yi Irak ve Suriye’ye dönüştürmek olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye, Irak ve Suriye’yle aynı kaderi paylaşmayacak. ”

Saldırgan tavır tanılıyor

Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş da şunları söyledi: “Ülkemizde Marine Le Pen’i örnek alan bir grup var. CHP’de de gördüğümüz, Özdağ’ın içinde bulunduğunu anladığımız bu grubun yanlış yolda olduğu hakikat. Özdağ, mülteci sorununu kanırtıyor. Bu sorunun kendine yarayacağına inanıyor ama yanılıyor. Ya yüzde 1 ya da yüzde 2 oy alıyor. Çünkü toplum ikna olmuyor. Avrupa’ya bakarak Le Pen’in artan oy oranını dikkate alarak mültecileri dışlamanın ve Arapça tabelalarla savaşmanın ne CHP’ye ne de Özdağ’a yararı var. Avrupa’da aşırı sağın, Le Pen’in güçlenmesinde yabancı sıkıntısı gibi ekonominin gidişatının, ABD vesayetine karşı halkta beliren tepkinin rolü olduğu da akıldan çıkarılmamalı. Özdağ ve Özel artık mültecilerden başka şarkı bulmalı.”

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