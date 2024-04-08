İçimizdeki "İrancıların" nefesini kesecek sözler!

Katıldığı canlı yayında, Filistin’in en büyük ticaret ortağının yüzde 82 ile İsrail olduğunu vurgulayan Karagöz, Gazze’ye gönderilen ürünlerin Aşdod Limanı’ndan geçmek zorunda kaldığını söyledi.

Filistin’e yardım gönderebilmemiz için İsrail gümrüğünden geçilmesinin zorunlu olduğunun altını çizen genç gazeteci, Gazze’ye Türkiye’nin en büyük yardımı sağladığını, devletin her türlü imkanlarının seferber edildiğini belirtti.

Aynı zamanda Karagöz, İran’ın bölgede ABD ile müttefik olduğunu, İsrail’e yönelik tehditlerin sözde kaldığını, Filistin için hiçbir somut harekette bulunmadığını söyledi ve, “İran en büyük Filistin destekçisi, Türkiye de İsrail işbirlikçisi oluyor. Yok öyle şey!” diyerek tepkisini dile getirdi.