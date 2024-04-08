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Gündem İçimizdeki "İrancıların" nefesini kesecek sözler!
Gündem

İçimizdeki "İrancıların" nefesini kesecek sözler!

Yeniakit Publisher
2024-04-08 15:58:00 -

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Türkiye’nin İsrail ile işbirliğine devam ettiğini savunup İran propagandası yapan kesime sert tepki gösterdi.

Katıldığı canlı yayında, Filistin’in en büyük ticaret ortağının yüzde 82 ile İsrail olduğunu vurgulayan Karagöz, Gazze’ye gönderilen ürünlerin Aşdod Limanı’ndan geçmek zorunda kaldığını söyledi.

Filistin’e yardım gönderebilmemiz için İsrail gümrüğünden geçilmesinin zorunlu olduğunun altını çizen genç gazeteci, Gazze’ye Türkiye’nin en büyük yardımı sağladığını, devletin her türlü imkanlarının seferber edildiğini belirtti.

Aynı zamanda Karagöz, İran’ın bölgede ABD ile müttefik olduğunu, İsrail’e yönelik tehditlerin sözde kaldığını, Filistin için hiçbir somut harekette bulunmadığını söyledi ve, “İran en büyük Filistin destekçisi, Türkiye de İsrail işbirlikçisi oluyor. Yok öyle şey!” diyerek tepkisini dile getirdi.

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