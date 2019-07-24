İçimizdeki Emperyalist uşakları, Abdülhamit Han’a saldırdı! ‘Onu biz devirdik’

Yorum Haber Hamza Ertuğrul Üzerinden 100 yıldan uzun bir zaman geçti... 2’nci Abdülhamit Han’ın tahttan indirilmesinin açtığı yaralar halen sarılamadı. Amcasının katledilmesi ve ağabeyinin sağlık sorunlarının ardından tahta çıkan Abdülhamit Han, 30 sene boyunca yanı başındaki hainlere rağmen devleti ayakta tutabilmek için gecesini gündüzüne kattı. İşgal ve sömürü politikalarını uygulayabilmek için Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını isteyen emperyal güçler, bize direkt saldırmak yerine, içimizdekileri kendileri gibi düşünmeye sevk etti. Türk-İslam kültüründen nasibini almamış, hamuru bozuk tipler, kemiği görünce kendi vatatına ihanet etmeyi “ilericilik” addetti. Bu zihniyeti devam ettiren cahiller, kendilerini münevver olarak tanıtsalar da; Abdülhamit’in devrilmesinin ardından açılan yarayı genişleten irinler, mikroplar, virüsler olarak içimizi kemirmeye devam ediyorlar!.. Günümüzde başta ABD olmak üzere, emperyalistlerin ve kapitalistlerin sözcüsü haline gelen Solcu tayfa, Abdülhamit’in devrilmesini ve 2’nci Meşrutiyet’i kutlarken, Sultan’ı akılalmaz sözlerle suçluyorlar...

Kana susamış darbeciler, devleti 10 yıl ayakta tutamadılar

Abdülhamit Han, şüphesiz ki içinde bulunduğu dönem ve dış ülkelerin maşası haline gelmeyi adet edinen hainler yüzünden, örfî yönetim ile Devlet-i Aliyye’yi idare etti. Lakin bu durumun bir kez bile zulüm boyutuna ulaştığını gösteren hiçbir delil bulunmamaktadır... 33 yılda sadece 9 kişi idam edildiği halde, Abdülhamit’i “Kızıl Sultan” olarak tanıtanların, idareyi ele geçirince ülkeyi kan gölüne çevirmesi, “İbret vekisası” olarak karşımıza çıkmaktadır. Koca Sultan görevden alındıktan sonra, “Benim ardımdan ülkeyi 10 sene idare edemezler” mealinde konuşmuş ve yaşananlar göstermişti ki; İttihat ve Terakki zihniyeti devleti 9 yılda yıkılmaya mahkum etmişti...

Masonların itirafı: Abdülhamit’i biz yıktık

Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası Üstadı ve locanın resmi yayın organı Tesviye Dergisi’nin editörü Celil Layiktez, dünya masonlarına, “İslam Ülkelerinde Masonluk” başlıklı İngilizce makalesinde, Osmanlı Devleti’nde masonluğun nasıl kökleştiğini anlatmış ve Abdülhamit devrine ait bilgiler vermişti. Mason Layiktez, 1908′de 2’nci Meşrutiyet’in ilanından sonra ‘İslamcıların’ İstanbul’da ayaklanma çıkardığını ve bu ayaklanmanın Hareket Ordusu tarafından bastırılarak Sultan Abdülhamit’in tahttan indirildiğini vurgulamıştı. “Hareket Ordusu, masonlar tarafından örgütlendi ve yönetildi” diyen Layiktez, “Sultan Abdulhamit’e tahttan indirildiğini tebliğ eden 5 milletvekilinden oluşan heyettekilerin tamamı masondu” ifadesini kullanmıştı.

Türkiye’deki maşalar: Yok yok, biz yıktık!

Herkes bir oldu, Müslüman Türklere saldırdı, da... Bizimkiler ne yapıyor?! Anlamak mümkün değil. Türkiye’de -senden benden daha vatanperver geçinen- solcu camia, ciddi manada yol ayrımında. Doğu Perinçek gibi Maocu geçinen solcular “Abdülhamit, sizi FETÖ ile buluşturur. Ama Atatürk, FETÖ’ye karşı mücadelenin en güçlü enerji kaynağıdır.” diyerek akılalmaz bir mukayese ile beyin yakıyor, Leninist takılan diğer bir güruhsa Masonlardan daha çok Abdülhamit’i devirmekle övünüyor.

SoL Haber isimli irin birinkitisi, bugün attığı manşette, “Bugün Abdülhamit'i devirdiğimiz gün: Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat!” ifadesini kullandı.

(Haberde kullandıkları ifadelerin tümünü buraya aktararak sizin canınızı sıkmak, onların da amaçlarına ulaşmasını istemiyoruz.)

Abdülhamit döneminin aynısı yaşansa, bunlar kimin yanında yer alır?

Bizi düşman olarak gören, devrildiğimiz yerde kalıp ayağa kalkmamızı istemeyen Türk-İslam düşmanlarına yaranmayı ilericilik zanneden bu kitle, Türkiye’nin geleceği konusunda soru işaretlerine neden oluyor. Sadece SoL Haber zihniyetindekilerin değil, birçok muhalifin diğer ülkelerle birlikte hareket etmekten imtina etmemeleri, Abdülhamit devrindeki gibi çok kanatlı bir saldırı altında malum kesimin kimin yanında yer alacağı, gerçekten tüyler ürperten bir soru olarak karşımıza çıkıyor...

“Ey rabbim! Dileseydin onları ve beni daha önce helâk ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helâk edecek misin? Bu iş, senin imtihanından başka bir şey değildir; onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velîmizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı! Sen bağışlayanların en iyisisin.” (A’raf Sûre-i Celilesi, 155’inci ayet)