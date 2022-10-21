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Spor İçimizdeki devşirmeler de belki örnek alır: Liverpool'dan Müslümanlara sürpriz!
Spor

İçimizdeki devşirmeler de belki örnek alır: Liverpool'dan Müslümanlara sürpriz!

Liverpool'un stadı Anfield Road'a Müslüman taraftar ve futbolcular için yaptırdığı mescit ilk kez görüntülendi. Sosyal medyada büyük ilgi çeken videoda mescide ulaşabilmek için iki kapıdan geçildiği ve ilkinin önünde güvenlik görevlisinin beklediği görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 18:58:00 -

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Liverpool'un Müslüman taraftar ve futbolcuları için stadında yaptığı hamle büyük alkış topladı.

Anfield Road'da mescit

Dünya devi Liverpool'un, atmosferi ile ünlü stadı Anfield Road'a yaptırdığı mescit ilk kez görüntülendi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan videoda namaz kılmak isteyenlerin mescide ulaşmak için iki kapıdan geçtiği ve ilkinin önünde bir güvenlik görevlisinin beklediği görüldü.

Müslüman futbolcular Liverpool forması giydi

Geçmişte Saido Mane ve Emre Can gibi birçok Müslüman futbolcunun formasını giydiği Liverpool'da, şu an Mısırlı golcü Muhammed Salah, Müslüman kimliğiyle öne çıkıyor.

 

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