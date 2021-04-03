“İçimdeki Hazine” yenilendi

Uygulama içerisinde yapılan geliştirmelerle tüm görseller, cümle algoritmaları yenilendi ve konuşma zorluğu yaşayan çocukların daha kolay iletişim kurabilmesi için Turkcell’in kendi geliştirdiği yapay zeka sesi kullanılmaya başlandı. Ayrıca otizmli çocuklara resimler üzerinden kelimelerin nasıl telaffuz edildiğine dair sesli bilgiler verilmesinin yanında, uygulama aracılığıyla çocuklara anlamlı cümle kurma öğretiliyor ve iletişim zorluklarını teknoloji sayesinde aşmalarına imkan sağlanıyor. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Turkcell’in hayata geçirdiği tüm uygulamaların temelinde insan hayatına dokunmak ve fark sağlamak olduğunu bildirdi. Herkesi hayata bağlama mottosuyla çıktıkları bu yolculukta tüm bireylerin sosyal yaşama eşit ve tam katılımı için teknoloji üretmeye ve toplumsal fayda sağlamaya azami çaba sarf ettiklerini kaydeden Ergenekon, şu açıklamalarda bulundu: “Bir çocuğun gülümsemesinin, mutluluğunun ya da anne-babasına kurduğu anlamlı bir cümlenin gerçek hazine olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla da toplumsal farkındalığı artıracak, sosyal bariyerleri ortadan kaldıracak teknolojiler geliştirmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun mesai harcıyoruz. Toplumsal farkındalık yaratmak için çok önemli olan 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde yeni bir özelliği çocuklarımızın ve ailelerinin hizmetine sunmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz.”

Yetenekleri keşfedecek

Ergenekon, “İçimdeki Hazine” mobil uygulaması aracılığıyla çocukların sahip oldukları yetenekleri keşfetmelerine ve bu yeteneklerini en üst seviyede kullanmalarına hizmet edecek projeler üretmeye devam edeceklerini bildirdi.