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Dünya İçerideki uşaklar ne der bu işe? İşte size ABD demokrasisi
Dünya

İçerideki uşaklar ne der bu işe? İşte size ABD demokrasisi

ABD Başkanı Joe Biden'e ait olduğu iddia edilen konvoyun geçişi sırasında protestocu kadının yediği dayak dünyada gündem oldu. Görüntüye yorum yapan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak için 'diktatör' yalanını ortaya atan ABD uşaklarına gönderme yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 14:14:00 -

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin sözde demokrasisi sosyal medyada hızla yayılan video ile olay oldu.

Başkan Joe Biden'e ait olduğu iddia edilen konvoyun geçişi sırasında protestocu kadın, dövüldü.

Görüntülerde Amerikan polisinin kadını yere yatırdığı ve yumruk attığı görülüyor.

Görüntüye yorum yapan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak için 'diktatör' yalanını ortaya atan ABD uşaklarına "İşte size ABD demokrasisi" sözleriyle gönderme yaptı.

 

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