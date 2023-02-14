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Gündem İçecek suyumuz yok derken arkasındaki tırdan su dağıtıldı
Gündem

İçecek suyumuz yok derken arkasındaki tırdan su dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Türkiye yasa boğulurken, yaraların sarılması için devlet ve sivil kuruluşlar bölgeye yardım yağdırıyor. Ancak bazı provokatörler de iş başında.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 00:12:00 - 2023-02-14 00:52:27

Türkiye'yi sarsan büyük deprem sonrası provokatörler de boş durmuyor. Bölgeden video yayınlayan bazı medya kuruluşları da buna çanak tutuyor.

Bir depremzede olduğu iddia edilen bir kişinin, 'Bu memlekete kimse gelmesin oy için, içeçek suyumuz yok, yiyecek yemeğimiz yok." dediği sırada askerin su yüklü TIR'daki yükü boşalttığı görülüyor.

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