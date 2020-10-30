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Ekonomi İç borçlanma stratejisi (2)
Ekonomi

İç borçlanma stratejisi (2)

Yeniakit Publisher
2020-10-30 18:41:53 -
İç borçlanma stratejisi (2)

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasımda 10 milyar lira, aralıkta 10 milyar lira, ocak 2021'de 40 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın kasım 2020 - ocak 2021 dönemi iç borçlanma stratejisinde, kasım ayında 29,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 10 milyar liralık, aralıkta 12,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 10 milyar liralık, ocakta ise 36,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 40 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Kasım ayındaki iç borçlanmanın 8,3 milyar lirasının piyasadan, 1,7 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralık iç borçlanmasının 8,5 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kamuya satışlardan, ocak iç borçlanmasının ise 35,2 milyar lirasının piyasadan, 4,8 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 7 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Kasımda 33,3 milyar liralık, aralıkta 18,6 milyar liralık, ocak 2021'de ise 38 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 12,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların kasımda 23,3 milyar lira, aralıkta 8,6 milyar lira ve ocak 2021'de ise eksi 2 milyar lira olması öngörülüyor.

(Bitti)

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