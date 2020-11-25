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Gündem İcazeti milletten değil Biden’dan bekliyorlar
Gündem

İcazeti milletten değil Biden’dan bekliyorlar

Dün ‘yankee go home’ diyerek 6. Filoyu denize döktüklerini iddia ederek anti emperyalist bir tavır içinde olduklarını söyleyenler, darbeler vasıtasıyla iktidara gelemeyeceklerini anlayınca ABD’deki efendilerinden medet umar hale geldi. CHP ve İYİ Parti’nin yanısıra terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP ve Saadet Partisi’nin tek umudu ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 09:36:00 -
İcazeti milletten değil Biden’dan bekliyorlar

Kendilerini sosyal demokrat olarak lanse eden ve emperyalizm karşıtı bir politika benimsediklerini iddia eden CHP ve ittifak ortakları, dünyanın en kolonyalist ülkesi ABD’den iktidar dileniyor. 18 yıldır girdikleri her seçimi kaybeden, vesayet odaklarından iktidar devşiremeyen, milletten ise hiçbir zaman gerekli oyu alamayan CHP, açık bir şekilde ABD’den medet umuyor. CHP’nin politika ortakları İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi ise milyonlarca mazlumun kanını elinde bulunduran ABD’den almayı umdukları iktidarı büyük bir açgözlülükle bekliyor.

Dış müdahaleyle iktidar bekliyorlar

Emekli Diplomat Vahit Özdemir, “CHP’nin normal şartlarda seçim kazanması, milletten icazet alarak iktidara gelmesi mümkün değil. Dolayısıyla başka yollara sapıyorlar. Şimdi de ABD’ni yeni başkanı Biden’dan beklenti içine girdiler. Lakin beklentileri boşa çıkacak” ifadelerini kullandı. CHP’nin antiemperyalist bir tutum içerisinde hiçbir zaman olmadığını kaydeden Özdemir, “Türkiye’yi jurnallemekten çekinmiyorlar. ABD’ni yeni başkanına mesaj gönderiyorlar, ‘Biz Erdoğan’ı yenemiyoruz, bize yardım edin, müdahale edin’ diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? CHP’nin antiemperyalist bir parti olmadığı da anlaşılmıştır. Bilakis emperyalistlerden medet umuyorlar. Kamuoyunun bu gerçeği görmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Emperyalistlerden medet umuyorlar

Emekli Yarbay Strateji ve Yönetim Uzmanı Halil Mert, “CHP bugün gelinen noktada emperyalizmle işbirliği içerisindedir. CHP, emperyalizmle işbirliği yapan Batı ve ABD’den medet uman, onların Türkiye’ye müdahalesinden iktidar bekleyen, halktan değil dış müdahaleden bekleyen bir siyasi parti konumundadır. CHP halkı kazanmak yerine halka dayatmak gibi bir politikayı benimsedi. Bugün de benzer bir tavır içerisindeler. Dışardan iktidar bekliyorlar” dedi. CHP’nin herhangi bir paradigmasının olmadığını vurgulayan Mert, “CHP iyice ilkesizleşti. CHP’yi bugün sol olarak nitelendirmek de doğru değil. CHP’nin bugün işbirlikçi bir tutumu var. Halka ulaşmak gibi bir derdi olsa toplum değerleriyle gerçekten barışır. Oysa halkı yanıltıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

TÜRKOĞLU

NE BEKLENİR BİDEN DOSTLARINDAN.MİLLETLE DÖĞÜŞENLER BUNLAR.
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DRSN

akit gazetesi bu partilerin yanına neden münfık sp partisini eklemedin hatta o istetmeleri de dp gp nide ekle hemen yaparsan takdir edilirsin
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