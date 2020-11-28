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Gündem İcazet emperyalistten, ihanet komünistten! Haber Sol'dan Türkiye'ye hançer
Gündem

İcazet emperyalistten, ihanet komünistten! Haber Sol'dan Türkiye'ye hançer

Türkiye'deki bir avuç komünistin medya organı Haber Sol, Alman medyasının attığı bir iftirayı dile getirerek adeta emperyalistlerin sözcülüğüne soyundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 16:41:00 - 2020-11-28 16:45:36
İcazet emperyalistten, ihanet komünistten! Haber Sol'dan Türkiye'ye hançer

Alman Hamburg Fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya insani yardım malzemesi taşıyan Rosaline-A isimli gemiyi hukuka aykırı bir şekilde durdurup adeta çıkarma yaptı. Türkiye'nin tepkisi sonrası gemiyi terk eden askerler, yasa dışı bir faaliyet olmadığını da açıkça söyleyip, adeta gemiye durduk yere çıktıklarını itiraf etti.

Yaşananların ardından Alman medyası, askerlerin aradığı gemiyle Libya'ya silah kaçakçığı yapıldığı yönünde ellerinde görüntü olduğunu iddia ederek kendileriyle çelişti.

Türk solu Almanların sözcülüğüne soyundu

Haber Sol, Almanların bu iddiasını gündeme getirerek adeta Türkiye düşmanlarının sözcülüğünü üstlendi. "Arama yapılan Türk gemisine ilişkin silah kaçakçılığı iddiası: 'Görüntüler var...'" başlığıyla yayınlanan haberde, Sözde anti emperyalist geçinen ama batı yalakalığı yapmayı bir türlü bırakamayan solcular, "Spiegel'in güvenlik çevrelerinden edindiği bilgilere göre, AB'nin İrini misyonunun uzun zamandır Rosaline-A'yı takip ettiği, geminin sadece bu yıl sekiz kez Türkiye'den Libya'ya gittiği belirtildi. Alman haber ajansı dpa da, AB'nin gizli bir raporuna dayandırdığı haberinde, geminin Libya'ya yasa dışı silah sevkiyatı yaptığından uzun süredir kuşkulanıldığını iddia etti." ifadelerine yer verdi.

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