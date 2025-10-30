İcardi'nin menajeri Galatasaray'a resti çekti!

Sezon sonunda Galatasaray'la olan sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sakatlık dönüşü çok fazla forma şansı bulamayan Icardi'nin menajerinden beklenmedik bir çıkış geldi. Icardi’nin geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Elio Pino, sarı-kırmızılı kulübe süre verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo/ Glimt’i sahasında 3-1 yenen Galatasaray, hafta sonu Süper Lig’de ise Göztepe ile kozlarını paylaştı.

Süper Lig'de 10. hafta maçına çıkan Sarı-kırmızılılar, rakibini Osimhen, Sara ve Icardi’nin attığı gollerle 3-1 yenerek galibiyet serisini korudu. Galatasaray, son galibiyetle birlikte puanının 28’e çıkardı.

Galatasaray’da ikinci yarıda oyuna dahil olan Arjantinli golcü Mauro Icardi, takımının 3. golünü atarak kalitesini gösterdi.

Diğer yandan golcü futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı ise merak konusu oldu.

"BİZİMLE KİMSE İLETİŞİME GEÇMEDİ"

Icardi’nin geleceği hakkında menajeri Elio Pino, İtalyan gazeteci Di Marzio'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Elio Pino, "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun açıklamalarını okudum ama Galatasaray kaptanının kulübün niyetini sezon sonuna kadar beklemesi doğru olmaz” dedi.

"GALATASARAY'A RESTİ ÇEKTİ"

Pino, aralık ayına kadar bekleyeceklerini, teklif yapmamaları durumunda özgür olacağını belirterek, "Biz Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, o tarihe kadar bir teklif gelmezse başka seçenekleri değerlendirmekte özgür olacağız” diye konuştu.

"BU SEVİYEDE BİR OYUNCU UZUN SÜRE BEKLETİLMEMELİ"

Pino ayrıca şunları kaydetti; "Söylediklerimde hiçbir saygısızlık yok. Ancak Galatasaray kaptanının belirsizlik içinde kalması doğru değil. Kulüp elbette kendi kararlarını verebilir, ama bu seviyedeki bir oyuncu uzun süre bekletilmemeli."

Pino, “Mauro'nun Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğini herkes biliyor ama bu durum sadece futbol değil, aynı zamanda bir insanın özel hayatını da ilgilendiriyor. Başkan Dursun Özbek'in de söylediği gibi, Mauro Icardi Galatasaray'ı hak ettiği seviyelere taşıdı. Fiziksel olarak iyi olmadığı dönemlerde bile takım için sahaya çıktı” ifadelerini kullandı.

"ICARDI, SAYGIYI HAK EDİYOR"

Pino, "Galatasaray ve taraftarlar için çok özel bir hikayesi var. Bu nedenle Mauro Icardi saygıyı hak ediyor.

Galatasaray’ın Icardi’yi takımda tutmak istiyorsa bunu göstermesi gerektiğini belirten Pino, "Eğer Galatasaray Kulübü onu tutmak istiyorsa, bunu artık göstermesi gerekiyor” dedi.