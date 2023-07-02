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Spor Icardi'nin Galatasaray'dan istediği maaş şaşırttı
Spor

Icardi'nin Galatasaray'dan istediği maaş şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-07-02 13:44:00 -
Icardi'nin Galatasaray'dan istediği maaş şaşırttı

Galatasaray cephesi her türlü imkanı seferber ederken yıllık 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İcardi cephesi ise 3 senelik kontrat talep ederken her sezon için ise 10 milyon Euro garanti para istedi.

23. kez lig kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılı ekibe başarıyı getiren futbolcuların büyük çoğunluğunun takıma sezon başında katılması göze çarptı.

Şampiyonluğun kilit isimlerinden olan Mauro İcardi için Wanda Nara yüksek uçuyor… PSG ile 1 sezon daha kontratı olan oyuncuyu Fransız ekibi göndermeyi düşünürken en büyük sorun istediği yıllık ücret.

Arjantinli santrfor için G.Saray cephesi her türlü imkanı seferber ederken yıllık 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İcardi cephesi ise 3 senelik kontrat talep ederken her sezon için ise 10 milyon Euro garanti para istedi.

Yıldız oyuncunun toplam yıllık garanti ücret maliyeti böylece 30 milyon Euro (834.4 milyon TL) olurken bu bedel ise Galatasaray'ın verebileceğinin çok üzerinde. Yönetim, bir taraftan bu transfer için Wanda Nara'dan indirim beklerken diğer yanda ise sponsor arayışları devam ediyor.

Son sezonunda PSG'den yıllık 9 milyon Euro alan futbolcu için Fransız ekibinin bonservis isteği de bu transfere eklenince maliyet daha da büyüyecek. Suudi Arabistan'dan gelecek yüksek teklifler de İcardi için masaya koyulurken yönetim, temasları kesmeden ancak işi ağırdan alarak ilerliyor.
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