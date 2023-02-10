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Spor Icardi'den yürek ısıtan mesaj
Spor

Icardi'den yürek ısıtan mesaj

87 saat sonra enkazdan çıkan Kadir'in mesajına Icardi'den yürek ısıtan cevap.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 01:04:00 -
Icardi'den yürek ısıtan mesaj

Enkaz altından 87 saat sonra çıkarılan Kadir, hayranı olduğu Galatasaraylı futbolcu Icardi'nin gol sevincini yapıp "Senden forma istiyorum" mesajı yolladı. Galatasaray'ın yıldızından, "Yakında görüşürüz, böylece formamı hediye eder ve sana kocaman sarılabilirim" cevabı geldi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremde ülkemiz ağır kayıplar verirken, Kadir'in mucize kurtuluşu herkese umut oldu. Galatasaray taraftarı olan Kadir, 87 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

Hastaneye kaldırılan Kadir, Icardi'den forma istediğini doktorlara iletti. Arjantinli yıldızın gol sevincini yapıp poz paylaşan Kadir'e, Icardi'den yürek ısıtan bir cevap geldi.

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