Icardi'den flaş Galatasaray mesajı

Arjantli yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Aslan figürlü dövmesinin yanında geri sayım yapan saat ikonu ekledi. Ayrıca dövmesindeki aslanın gözlerini sarı ve kırmızı renkli olarak paylaşması taraftarı heyecanlandırdı.

Icardi kimdir?

9 Şubat 1993 tarihinde Arjantin/Rosario’da doğan futbolcu, ailesinin iş durumu nedeniyle Atlas Okyanusu’ndaki İspanya toprakları olan Kanarya Adaları’na taşındı. Burada futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girdi. FC Barcelona altyapısı olan La Masia’nın yolunu tuttu.

14 yaşında Barcelona’ya katılan Icardi, Barcelona’nın genç yaş takımlarında forma giydi. 17 yaşında kiralık olarak Sampdoria’ya katıldı. Cenova kulübünde geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde genç takımda forma giydi. 400.000 euro bedelle Sampdoria’nın oyuncusu oldu. 2012-13 sezonundan itibaren Sampdoria’nın A takımında görev aldı ve 33 maçta kaydettiği 11 golle dikkat çekti.

Inter

Icardi, 2013-14 sezonunun başında da 10 milyon avro karşılığında Inter’e transfer oldu.