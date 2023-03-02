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Spor Icardi için öyle bir takım devreye girdi ki... Çok şaşıracaksınız!
Spor

Icardi için öyle bir takım devreye girdi ki... Çok şaşıracaksınız!

Galatasaray, Arjantinli futbolcunun bonservisi için PSG ile pazarlıklarını sürdürürken devreye İtalyanlar hariç başka bir takım daha girdi. Cim-Bom ise elini çabuk tutmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 15:46:00 -
Icardi için öyle bir takım devreye girdi ki... Çok şaşıracaksınız!

Galatasaray, Arjantinli futbolcunun bonservisi için PSG ile pazarlıklarını sürdürürken devreye İtalyanlar hariç başka bir takım daha girdi. Cim-Bom ise elini çabuk tutmak istiyor.

Güney Amerika basınında çıkan haberlere göre; Arjantinli santrafor Mauro Icardi'nin transferi iyice karıştı. Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den sezon sonuna kadar kiraladığı oyuncu için AC Milan ve AS Roma'nın devrede olduğu biliniyor. İtalyan ekipleri haricinde devreye bir başka takım daha girdi. Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, gözünü Arjantinli forvete çevirdi. Al-Nassr, Mauro Icardi haricinde İspanyol Sergio Ramos, Luka Modric ve Sergio Busquets gibi futbolcular için de nabız yokluyor

Transferde Al-Nassr sesleri yükselirken, calciomercato'nun haberine göre; Mauro Icardi, sezon sonunda İtalya'ya dönecek. Mauro Icardi için "Galatasaray'ı çok seviyor ama kariyerine yeniden Serie A'da devam etmek istediği bir sır değil. Akşam'a göre; Milan ve Roma kulüpleri devrede ama Milan daha avantajlı gözüküyor. Tam olarak Kırmızı-Siyahlı ekibin aradığı özelliklere sahip. PSG ile sözleşmesi sürüyor ancak Fransız ekibi onu önümüzdeki sezon planlamasında düşünmüyor" ifadeleri kullanıldı.

Yine İtalya medyasındaki haberlere göre; Galatasaray uzun süredir PSG ile futbolcunun bonservisi konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Icardi'nin kafasındaki planlar çok farklı. Arjantinli'nin hem taraftar hem yönetim hem de takım arkadaşlarıyla arası çok iyi... Bütün bu olumlu koşullara rağmen Mauro Icardi, kariyeriyle ilgili bir sonraki adımın Milan olabileceğini düşünüyor. Yaz aylarındaki transfer döneminde Mauro Icardi konusunda büyük bir savaş çıkması bekleniyor.
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