Icardi, Galatasaray'ı ne hallere düşürdü!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği ve transfer döneminin son gününde Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Eşi Wanda Nara ile ayrıldıklarını açıklayan Arjantinli yıldız, bu kez bambaşka bir olayla yönetimin kapısını çaldı. Icardi, Nara ile ayrılıklarının ardından Galatasaray Yönetimi'ne "O artık benim menajerim değil, ödeme yapmayın" şeklinde bir talepte bulundu.

Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da yeni transfer Mauro Icardi, ilk golünü bu maçta kaydetmişti. Bugüne kadar özel hayatındaki gelişmelerle gündeme gelen Arjantinli yıldız, yine boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili bir olayla sarı - kırmızılı camianın gündem maddesi oldu.

Eşi Wanda Nara ile ayrılık kararı aldıklarını açıklayan Mauro Icardi'nin Kim Kardashian ile aşk yaşadığına dair çıkan iddiaların akabinde Wanda Nara'nın da yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozları çıkmıştı.

Arjantin'de rapçi L-Gante ile ilişkiye başlayan ve sevgilisinin klibinde oynayan Nara'nın bu hareketi sonrasında Icardi'den flaş bir hamle geldi.

Galatasaray'ın, Icardi'nin menajerliğini de yapan ve Galatasaray'a transferinde başrol oynayan Wanda Nara'ya 1 milyon Euro menajerlik ücreti ödemesi gerekiyordu.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Icardi yaşananların ardından, sarı - kırmızılı yönetimden Wanda Nara'ya ödeme yapmamasını istedi.

Icardi'nin sarı - kırmızılı idarecilere; "Wanda Nara artık benim menajerim değil. Ona ödeme yapmayın" dediği iddia edildi.

Haberde ayrıca, Galatasaray'ın Wanda Nara'ya verilen çeki bloke ettiği de iddia edildi.



