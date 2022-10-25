  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Telefonunuzdan hemen silin! Bu uygulamalar kartınızdan gizlice para çekiyor

Türkiye'ye aklınca ayar vermeye geldi! ABD'li kritik isim, toplantılarda bakın neler söylemiş

Bitcoin'e rakip mi geliyor? Dijital Türk Lirasının ödemeler için kullanımı testlerine...

O iddia, Hulusi Akar'ı çılgına çevirdi! "Alçakça" deyip patladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok önemli çıkış: İşinizi gücünüzü ayarlayın! O güne dikkat

Cem Küçük'ten bomba itiraf! Resmen şok olacaksınız

Bir bakan bir daha bakıyor! Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı ortaya çıktı! İsmi ve özellikleri şaşırttı

"Ben 6’lı masanın yerinde olsaydım…" Yandaş Özlem Gürses'ten AK Parti itirafı

Sözcü’nün haberi bunun örneği! AK Parti kendi kafasına sıkıyor

Türkiye Youtuberlar ve Aboneler Ülkesi Olamaz!
Spor Icardi, Galatasaray'ı ne hallere düşürdü!
Spor

Icardi, Galatasaray'ı ne hallere düşürdü!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği ve transfer döneminin son gününde Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Eşi Wanda Nara ile ayrıldıklarını açıklayan Arjantinli yıldız, bu kez bambaşka bir olayla yönetimin kapısını çaldı. Icardi, Nara ile ayrılıklarının ardından Galatasaray Yönetimi'ne "O artık benim menajerim değil, ödeme yapmayın" şeklinde bir talepte bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 16:02:00 -
Icardi, Galatasaray'ı ne hallere düşürdü!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği ve transfer döneminin son gününde Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Eşi Wanda Nara ile ayrıldıklarını açıklayan Arjantinli yıldız, bu kez bambaşka bir olayla yönetimin kapısını çaldı. Icardi, Nara ile ayrılıklarının ardından Galatasaray Yönetimi'ne "O artık benim menajerim değil, ödeme yapmayın" şeklinde bir talepte bulundu.

Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da yeni transfer Mauro Icardi, ilk golünü bu maçta kaydetmişti. Bugüne kadar özel hayatındaki gelişmelerle gündeme gelen Arjantinli yıldız, yine boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili bir olayla sarı - kırmızılı camianın gündem maddesi oldu.

Eşi Wanda Nara ile ayrılık kararı aldıklarını açıklayan Mauro Icardi'nin Kim Kardashian ile aşk yaşadığına dair çıkan iddiaların akabinde Wanda Nara'nın da yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozları çıkmıştı.
Arjantin'de rapçi L-Gante ile ilişkiye başlayan ve sevgilisinin klibinde oynayan Nara'nın bu hareketi sonrasında Icardi'den flaş bir hamle geldi.
Galatasaray'ın, Icardi'nin menajerliğini de yapan ve Galatasaray'a transferinde başrol oynayan Wanda Nara'ya 1 milyon Euro menajerlik ücreti ödemesi gerekiyordu.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Icardi yaşananların ardından, sarı - kırmızılı yönetimden Wanda Nara'ya ödeme yapmamasını istedi.
Icardi'nin sarı - kırmızılı idarecilere; "Wanda Nara artık benim menajerim değil. Ona ödeme yapmayın" dediği iddia edildi.

Haberde ayrıca, Galatasaray'ın Wanda Nara'ya verilen çeki bloke ettiği de iddia edildi.

 


Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!
Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Spor

Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...
Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

Medya

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

TFF'den sürpriz Cüneyt Çakır kararı!
TFF'den sürpriz Cüneyt Çakır kararı!

Spor

TFF'den sürpriz Cüneyt Çakır kararı!

Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular
Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular

Spor

Prens Selman kesenin ağzını açtı! Hakan Çalhanoğlu'na çılgın rakamı resmen duyurdular

Beşiktaş'ta şimdi de Gedson Fernandes krizi!
Beşiktaş'ta şimdi de Gedson Fernandes krizi!

Spor

Beşiktaş'ta şimdi de Gedson Fernandes krizi!

Fox TV’nin O dizisi için karar çıktı!
Fox TV’nin O dizisi için karar çıktı!

Medya

Fox TV’nin O dizisi için karar çıktı!

Avrupa peşinde ama, Galatasaray'da sahada yok!
Avrupa peşinde ama, Galatasaray'da sahada yok!

Spor

Avrupa peşinde ama, Galatasaray'da sahada yok!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23