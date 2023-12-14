  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Üç ülke anlaşmaya vardı: Ortak savaş uçağı geliştirecekler

Başkan Erdoğan’ın Gazze diplomasisi Batı’yı adeta kudurtuyor: Gazze'yi desteklersen 'ekonomini vururuz'

Bir ilçe nefesini tuttu! Sondaj vuruluyor, herkes yerin altından petrol fışkıracağından emin

Bir yumruktan rejim krizi üretmeye çalıştılar! Zilletin şizofrenleri

Bankada parası olanı sevindirecek karar!

MİT'ten SİHA'larla operasyon: Sebahat Ormanlı etkisiz hale getirildi!

Tuvalet kağıdına görülmemiş indirim! 4 liraya geliyor, kampanya o tarihte bitecek

Haritalarda Aykut Kocaman'ı görenler şok oldu! Mahalleli ayağa kalktı, yetkililere peş peşe çağrılar yapılıyor

Netanyahu'dan ilk açıklama: “Son askere kadar devam” Bu adam iyice azdı

Yumrukçu yüzünden dünyaya rezil mi olduk!
Spor "Icardi balonu patladı mı?" İşte son 10 maçta attığı gol sayısı
Spor

"Icardi balonu patladı mı?" İşte son 10 maçta attığı gol sayısı

Yeniakit Publisher
2023-12-14 14:06:00 -
"Icardi balonu patladı mı?" İşte son 10 maçta attığı gol sayısı

Sakatlığına rağmen iğneyle sahaya çıkan ve takımını yalnız bırakmayan Mauro Icardi, eski formunu kaybetti. Arjantin golcü Icardi, son 10 maçta akan oyunda sadece 1 gol atabildi. Detaylar haberimizde...

Attığı gollerle Galatasaray'a şampiyonluk kazandıran, 'Aşkın olayım' şarkısıyla özdeşleştirilip taraftarın kalbinde taht kuran Mauro Icardi, son dönemde sarı-kırmızılıları hayal kırıklığına uğrattı.

2 gol attığı 21 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız, antrenmanlara katılamasa da iğne tedavisiyle sahaya çıkmaya devam etti.

Tecrübeli ismin takımı sahiplenip fedakarlıkta bulunması camiayı sevindirse de sahada beklenen karşılık gelmedi. İğne tedavisiyle oynadığı son 10 maçta 3 kez fileleri havalandıran Icardi, bunların 2'sini penaltıdan kaydederken akan oyunda sadece 1 gol atabildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 karşılaşmayı boş geçen Icardi'nin suskunluğunda Galatasaray, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp gruptan çıkma şansını kullanamadı.

Icardi: Acı verici
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmeleri sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıklamalarda bulundu.

"Elenmemiz acı verici ama öğrenmek ve gelişmek için bir fırsat." diyen Arjantinli, "Maçı analiz edip, yapılan hataları düzeltip, gelecekteki zorluklara odaklanacağız. Önümüzde uzun bir sezon var. Sorumluluk almalıyız ve kendimizi kanıtlamalıyız." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan sosyal medya üzerinden Icardi'nin formsuzluğu taraftar grupları arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Fenerbahçeli taraftarlar, Icardi için "Yoksa balon patladı mı?" söylemleriyle Icardi'nin formsuzluğunu ön plana çıkarıyor...

Türkiye’ye duyurdular: Galatasaraylıları kahreden istatistik: O ülkeden haberleri olacak!
Türkiye’ye duyurdular: Galatasaraylıları kahreden istatistik: O ülkeden haberleri olacak!

Spor

Türkiye’ye duyurdular: Galatasaraylıları kahreden istatistik: O ülkeden haberleri olacak!

Şanlı Galatasaray 2. kez UEFA'yı müzesine koyacak! İşte muhtemel rakipleri...
Şanlı Galatasaray 2. kez UEFA'yı müzesine koyacak! İşte muhtemel rakipleri...

Spor

Şanlı Galatasaray 2. kez UEFA'yı müzesine koyacak! İşte muhtemel rakipleri...

Böyle duyuracaklar: Para için Galatasaray'a dönmüştü, yıldızlar topluluğunda kayboldu...
Böyle duyuracaklar: Para için Galatasaray'a dönmüştü, yıldızlar topluluğunda kayboldu...

Spor

Böyle duyuracaklar: Para için Galatasaray'a dönmüştü, yıldızlar topluluğunda kayboldu...

Florya'da seveni yok, geri gönderin! Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak mı?
Florya'da seveni yok, geri gönderin! Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak mı?

Spor

Florya'da seveni yok, geri gönderin! Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TATAR RAMAZAN

PENDİĞİN 2 PENALTISI VERİLMEDİ YAA ,KATRAN OLSUN...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23