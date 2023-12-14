"Icardi balonu patladı mı?" İşte son 10 maçta attığı gol sayısı

Attığı gollerle Galatasaray'a şampiyonluk kazandıran, 'Aşkın olayım' şarkısıyla özdeşleştirilip taraftarın kalbinde taht kuran Mauro Icardi, son dönemde sarı-kırmızılıları hayal kırıklığına uğrattı.

2 gol attığı 21 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız, antrenmanlara katılamasa da iğne tedavisiyle sahaya çıkmaya devam etti.

Tecrübeli ismin takımı sahiplenip fedakarlıkta bulunması camiayı sevindirse de sahada beklenen karşılık gelmedi. İğne tedavisiyle oynadığı son 10 maçta 3 kez fileleri havalandıran Icardi, bunların 2'sini penaltıdan kaydederken akan oyunda sadece 1 gol atabildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 karşılaşmayı boş geçen Icardi'nin suskunluğunda Galatasaray, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp gruptan çıkma şansını kullanamadı.

Icardi: Acı verici

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmeleri sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıklamalarda bulundu.

"Elenmemiz acı verici ama öğrenmek ve gelişmek için bir fırsat." diyen Arjantinli, "Maçı analiz edip, yapılan hataları düzeltip, gelecekteki zorluklara odaklanacağız. Önümüzde uzun bir sezon var. Sorumluluk almalıyız ve kendimizi kanıtlamalıyız." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan sosyal medya üzerinden Icardi'nin formsuzluğu taraftar grupları arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Fenerbahçeli taraftarlar, Icardi için "Yoksa balon patladı mı?" söylemleriyle Icardi'nin formsuzluğunu ön plana çıkarıyor...