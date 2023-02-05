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Spor Icardi artık tarihe geçti! Dev maç sonrası...
Spor

Icardi artık tarihe geçti! Dev maç sonrası...

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 öne geçmeyi başarırken, Sarı-Kırmızılılar'ı öne geçiren gol karşılaşmanın 53. dakikasında Arjantinli golcü Mauro Icardi'den geldi. Tecrübeli oyuncu attığı bu golle bir ilki başarmış oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 21:26:00 -
Icardi artık tarihe geçti! Dev maç sonrası...

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 öne geçmeyi başarırken, Sarı-Kırmızılılar'ı öne geçiren gol karşılaşmanın 53. dakikasında Arjantinli golcü Mauro Icardi'den geldi. Tecrübeli oyuncu attığı bu golle bir ilki başarmış oldu. 

Süper Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 23. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Galatasaray sahasında zorlu rakibi Trabzonspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın henüz 12. saniyesinde rakibi karşısında öne geçse de Sarı-Kırmızılılar 18 ve 53. dakikada bulduğu gollerle geriden gelerek 2-1 öne geçmeyi başardı.

Galatasaray'ın ilk golü Mertens'ten gelirken, ikinci yarıya hızlı başlayan Sarı-Kırmızılılar'ın kazandığı penaltı vuruşu sonrası topun başına geçen Mauro Icardi topu ve kaleciyi ters köşeye yatırarak takımına üstünlüğü getirdi.

Özellikle son haftalardaki performansıyla büyük alkış toplayan Arjantinli golcü bu maçta da attığı golle çıktığı derbi karşılaşmalarının tümünde takımına katkı sağlamayı başardı. Mauro Icardi, kariyerindeki ilk sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçlarında gol atan ilk oyuncu oldu.

Beşiktaş maçında 2 kez fileleri havalandırmayı başaran Icardi, Fenerbahçe mücadelesinin 1 gol 1 asist ile tamamlarken, Trabzonspor'un da filelerini havalandırmayı başardı.

 

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