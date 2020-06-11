  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

“İç ticarette dijital dönüşüm hamlesi”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden yeni bir uygulama başlattıklarını belirterek, “Elektronik belge uygulamasıyla şirket yetkilileri ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini ödeyebilecek” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:35:00 -
“İç ticarette dijital dönüşüm hamlesi”

Twitter hesabından paylaştığı mesajda yeni uygulamanın sağlayacağı katkılara dikkati çeken Pekcan, şu bilgileri verdi: “MERSİS üzerinden başlattığımız elektronik belge uygulamasıyla şirket yetkilileri ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini ödeyebilecek. Bugün (dün) itibarıyla Ankara, İstanbul ve İzmir ticaret sicili müdürlüklerimizde hayata geçirilen ve kısa sürede tüm müdürlüklerimizde devreye alınacak e-belge uygulamasıyla işlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilecek ve ticaret sicili müdürlüklerimizdeki yoğunluk asgari düzeye indirilecek. Diğer taraftan anonim şirketlerin genel kurul toplantıları için Bakanlık temsilcisi görevlendirme işlemleri de MERSİS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. İç ticaretin dijitalleşmesine, vatandaşlarımızın talep ettikleri hizmete daha kolay, şeffaf, hızlı, güvenli şekilde ulaşmasına katkı sağlayacak bu çalışmalarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı