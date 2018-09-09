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İç savaştan kaçan Afgan sığınmacılar zor durumda! Amasya'da cami avlusunda kalıyorlar

Ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen 117 Afgan uyruklu sığınmacı, 5 gündür Amasya'da bulunan bir cami avlusunda kalıyor.

09 Eylül 2018 Pazar 11:01
İç savaştan kaçan Afgan sığınmacılar zor durumda! Amasya'da cami avlusunda kalıyorlar

Afganistan'da yaşanan iç savaştan kaçan ve yasa dışı yollardan sınırı geçerek Ankara'ya, oradan da Amasya'ya gelen 117 Afgan uyruklu sığınmacı, Mehmetpaşa Mahallesi Gümüşlü Camii avlusuna yerleşti. 5 gündür cami avlusunda zor şartlarda kalan sığınmacılar, serdikleri örtü ve kartonlar üzerinde geceliyor. Elbiselerini şadırvanda yıkayan ve cami etrafındaki korkuluklara asan Afgan sığınmacılar, kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi. Amasya'da kalacak kiralık ev aradıklarını ancak kendilerine ev verilmediğini anlatan sığınmacılar, çaresizlikten cami avlusunda kaldıklarını belirtti.

Afgan sığınmacı Abdullah Khavari ülkelerindeki iç savaştan kaçtıklarını belirterek, "Ankara'dan başvuru yaptık, Ankara'da bizi Amasya'ya gönderdi. 5 gündür caminin avlusunda kalıyoruz. Bize yardım edilmesini istiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 11:01
  1. Ankara
  2. afgan sığınmacılar
  3. Afgan mültecileri
  4. Amasya
  5. cami avlusunda kalıyorlar
  6. yardım bekliyorlar
  7. zor durumdalar

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