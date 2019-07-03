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İç organları ters ve kalbi sağ tarafta olan hastaya bypass

İç organları ters ve kalbi sağ tarafta olan Sami Öztaş, İskenderun Gelişim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:08
İç organları ters ve kalbi sağ tarafta olan hastaya bypass

İç organları ters ve kalbi sağ tarafta olan Sami Öztaş, İskenderun Gelişim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Çetin Murat Songur ve Op. Dr. İsmail Körk’ün gerçekleştirdiği bypass ameliyatıyla sağlığına kavuştu.


Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Sami Öztaş’ın üç damarında tıkanıklık tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından ameliyatına karar verilen Öztaş, kalbinin ve iç organlarının ters tarafta olması nedeniyle riskli bir ameliyat geçirdi. Bu tür vakalarla çok nadir karşılaştıklarını söyleyen Doç. Dr. Çetin Murat Songur, ameliyatı başarıyla tamamladıklarını ifade etti.



“Sağda olan kalbe bypass gerçekleştirdik”


Kalbin sağ tarafta olması anlamında gelen dekstrokardinin, 130 binde bir kişide görüldüğünü belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Songur, “İç organları ters ve kalbi sağda olan bir vaka, çok nadir rastlanan bir durumdu. Hastamızın ameliyatı da ters oldu. Bir sıkıntı yaşamadan ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Şu an hastamız birinci hafta kontrolünde ve her şey yolunda” açıklamasında bulundu.



“Sağda olan kalbim şimdi sağlıkla atıyor”


Ameliyatın ardından sıkıntılarının son bulduğunu ifade eden Sami Öztaş ise, “Uzun süreden bu yana göğüs ağrısı yaşıyor, nefes alırken zorlanıyordum. Sıkıntılarım artınca hastaneye başvurdum. Yapılan kontrollerin ardından ameliyat olmam gerektiği söylendi. İç organlarımın ters tarafta olduğunu biliyordum. Bu nedenle ameliyattan biraz korkuyordum. Sonunda ameliyat olmayı kabul ettim ve sağlığıma kavuştum. Kalbimin şu an daha sağlıklı attığını biliyorum. Doktorlarıma çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:08
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