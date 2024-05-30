İç Ege'de yerel kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya için gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya için gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.
Bugün öğle saatlerinden itibaren Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.