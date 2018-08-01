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İç çamaşırından çıkanlar Jandarmayı şoke etti!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri bir şüphelinin iç çamaşırında eroin ele geçirdi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:10
İç çamaşırından çıkanlar Jandarmayı şoke etti!

Jandarma ekipleri Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Son olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı öğrenilen Vedat Ç. isimli şüpheliyi takip eden jandarma, şahsı uzunca kovalamacanın ardından Kızılpınar Mahallesi’nde yakaladı. Şahsın üst aramasında iç çamaşırında 50 fişek satışa hazır eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Vedat Ç. Tekirdağ Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:10
  1. Tekirdağ
  2. Çerkezköy
  3. Eroin
  4. uyuşturucu operasyonu

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