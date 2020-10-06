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Dünya İç çamaşırı defilesine hadisi alet ettiler
Dünya

İç çamaşırı defilesine hadisi alet ettiler

Amerikalı şarkıcı Rihanna'nın kendi markası olan Savage X Fenty’nin iç çamaşırı defilesinde mankenler kıyamet günü ile alakalı bir hadisin remix versiyonunda podyuma çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:27:00 -
İç çamaşırı defilesine hadisi alet ettiler

Münübe Yılmaz

Amerikalı şarkıcı Rihanna'nın kendi markası olan Savage X Fenty’nin iç çamaşırı defilesinde mankenler kıyamet günü ile alakalı bir hadisin remix versiyonunda podyuma çıktı. Bella Hadid’den Demi Moore'a kadar birçok model, şarkıcı ve oyuncunun izleyici olarak katıldığı defilede
Kuveytli İmam Mishary bin Rashid Alafasy’nin okuduğu hadisin remix halinde bir şarkıya dönüştürüldü ve mankenler şarkı eşliginde dans ettiler. Rihanna’nın Coucou Chloe adlı Londralı yapımcıya hazırlattığı "Doom"  adli şarkıda kıyamet günü alametleri ve dünyanın sonunu açıklayan hadis örnekleri hızlandırılmış bir ses olarak değiştirilmiş. Şarkıyı hazırlayan Chloe sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İslam dünyası ve tüm Müslümanlardan özür dileyerek “İnternetten bulduğum ve anlamını araştırmadan şarkı yaptığım bu sözlerin dini bir ifade olduğunu bilmiyordum. Konu ile alakalı sorumluluğu kabul ediyor ve tüm Müslümanlardan özür diliyorum” ifadelerinde bulundu. Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmayan Rıhanna, daha önce de konser vermek için gittiği Abu Dhabi'deki camii önünde çektirdiği tesettürlü fotoğraflar uygunsuz bulununca camii avlusunu terk etmek zorunda kalmıştı.

 

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