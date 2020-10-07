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Dünya İç çamaşırı defilesinde skandala imza atılmıştı! Rihanna'dan açıklama geldi
Dünya

İç çamaşırı defilesinde skandala imza atılmıştı! Rihanna'dan açıklama geldi

Amerikalı şarkıcı Rihanna kendi markası olan Savage X Fenty'nin iç çamaşırı defilesinde söylenen şarkılarda bir skandala imza atarak İslami hadis kullanmıştı. Müslümanların büyük tepki göstermesi sonrası konuyla ilgili Rihanna'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:33:00 -
İç çamaşırı defilesinde skandala imza atılmıştı! Rihanna'dan açıklama geldi

Rihanna'nın Savage x Fenty adlı iç çamaşırı markasının moda defilesinde, yürüyen modellere, CouCou Chloe'nin house müzik ritmiyle mikslenmiş ve içinde hadis geçen Doom adlı şarkı eşlik etti. Şarkıcı, etkinlikte Müslümanlar için kutsal hadislere yer verilen bir şarkıyı kullandığı büyük tepki çekti.

Rihanna'dan açıklama

Tepkilerin artmasının ardından Rihanna, özür dileyerek şu şekilde bir açıklamada bulundu:

"Savage x Fenty Show’umuzdaki kasıtılı olmayan kocaman bir hataya dikkat çektikleri için Müslüman toplumuna teşekkür etmek istiyorum. Daha önemlisi bu dikkatsiz hata için gerçekten sizden özür dilemek istiyorum. Birçok Müslüman erkek ve kız kardeşimizi incittiğimizi anlıyoruz ve inanılmaz bir şekilde üzgünüm! Tanrıya ya da herhangi bir dine karşı saygısızlık yapmıyorum ve o yüzden projemizde bu şarkıyı çalmak tamamen sorumsuzcaydı. Bundan böyle, böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmayacağından emin olacağız. Bağışlayacılığınız ve anlayışınız için teşekkür ederim, Rih."

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