İç borçlanma stratejisi (2)

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuzda 27, ağustosta 28 ve eylülde 29 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.



Bakanlığın temmuz- eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisinde, temmuzda 20,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 27 milyar liralık, ağustosta 28,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 28 milyar liralık, eylülde de 25,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 29 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.



Temmuzdaki iç borçlanmanın 24,5 milyar lirasının piyasadan, 1,6 milyar lirasının kamuya satışlardan, 1 milyar lirası kira sertifikasından, ağustos ayındaki iç borçlanmanın 22,8 milyar lirasının piyasadan, 1,2 milyar lirasının kira sertifikasından, 4 milyar lirasının kamuya satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın ise 26,3 milyar lirasının piyasadan, 1,1 milyar lirasının kira sertifikasından, 1,6 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.



Bu dönemde 17 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 hazine bonosu ve 3 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.



Temmuzda 23,3 milyar liralık, ağustos 31,3 milyar liralık, eylülde ise 30,9 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 11,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.



Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da temmuzda eksi 3,7 milyar lira, ağustosta 3,3 milyar lira ve eylülde ise 1,9 milyar lira olması öngörülüyor.



(Bitti)