  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

65 yaş üstü memleketlerine gidebilir mi? | 65 yaş üstü köylerine gidebilir mi?

LGS'de maske takmak zorunlu mu? | YKS'de maske takma zorunlu mu?

HES kodu nedir? | HES kodu nasıl alınır?

Sevda Noyan ifade verdi

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?
için kalan
Aktüel

İç Anadolu'daki dört ilde bayram serin geçecek

Yeniakit Publisher
2020-05-20 18:15:27 -
İç Anadolu'daki dört ilde bayram serin geçecek

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalacağı, Ramazan Bayramı boyunca mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemle, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasının beklendiği belirtildi.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de etkili olan sıcak hava dalgasının, cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak etkisini kaybedeceği ifade edilen açıklamada, bölgenin, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine gireceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede azalacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava sıcaklıkları, cumartesi gününden itibaren, Ramazan Bayramı boyunca 10-15 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın, yarın güneyli yönlerden, cuma gününden itibaren de kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerde ise fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı