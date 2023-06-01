İç Anadolu'da su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Batı Anadolu'da görülecek kuvvetli yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve batı kesimlerinde bugün görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar), İç Anadolu'nun kuzeyi (Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Sivas illeri ile Konya, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'nin kuzeyi) ile Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İLKHA)