İBÜ öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Doçent veya Profesör kadrolarına başvuracak adayların, aranan kriterler başlığında belirtilen alanlarda Doçentlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Başvurular 09.09.2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar hazırladıkları belgelerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar başvurularını hazırladıkları belgelerle birlikte Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi başvuruları için İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na, diğer akademik birimlerin başvuruları için ise ilgili Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

TIP FAKÜLTESİ VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NİN TÜM ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURULARI İÇİN;

BAŞVURU ADRESİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

santralistanbul Kampüsü-Ek Bina Premier Kampüs Ofis

Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:29

34400 Kağıthane – İSTANBUL

Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51

DİĞER FAKÜLTELERİN DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURULARI İÇİN;

BAŞVURU ADRESİ

Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılacaktır. Üniversitemizin web sitesindeki ilanlarda fakültelerin iletişim bilgileri yer almaktadır.

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