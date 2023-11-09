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İSLAM İbretlik sözler: İnananların en büyük düşmanı Yahudiler çalışıyor! Ya biz...
İSLAM

İbretlik sözler: İnananların en büyük düşmanı Yahudiler çalışıyor! Ya biz...

Yeniakit Publisher
2023-11-09 00:47:00 -

Operatör Doktor Salih Selman, Müslümanlar için ibretlik bir konuşma yaptı.

Yahudiler hakkında açıklamalarda bulunan Operatör Doktor Salih Selman, Türk toplumuna ilişkin can yakan bir eleştiride bulundu.

Selman'ın açıklamaları şöyle:

İnananların en büyük düşmanı Yahudiler çalışıyor. Adamlar sabah 6'da işbaşı yapıyor.

Can alıcı soru

Biz ne yapacağız sabah namazında cami boş, işe zor gidiyoruz. Nasıl yeneceğiz onları, futbolda bile çok koşan kazanır. Ben dua edeyim yeneyim olmaz öyle bir şey, şimdi baba bakıyor oğlu oyun oynuyor. Niye müdahale etmiyorsunuz.

Oyun uyarısı dikkat çekti

Şimdi babalar hiç muhabbet telefon elinde, çocuk ne yapıyor oyun oynuyor. Yazık buna alıştığın zaman zeka geriliyor. Hasta olursun.
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