THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

İbretlik olay! Ayyaşların kavgasında kan aktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, birlikte içki alemi yapan şahıslar arasında çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı.

26 Ekim 2018 Cuma 12:09
İbretlik olay! Ayyaşların kavgasında kan aktı

Olay Bursa’nın İnegöl ilçesinin Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mahir Ö, ofisinde amcasının oğlu Recep Ö. ve arkadaşı Hüseyin Y. ile birlikte sohbet edip içki içmeye başladı. İllerleyen saatlerde Mahir Ö. ve Recep Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı.

 

Ayyaşlar birbirini bıçakladı

Münakaşa yerini kavgaya bıraktı. Bu sırada Recep Ö, üzerinde bulunan bıçakla Mahir Ö’yü bıçakladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Hüseyin Y. de sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Recep Ö. olaydan sonra kaçtı. Yaralı şahıslar dışarı çıkarak yardım istedi. 112 ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hüseyin Y. yapılan müdahalenin ardından taburcu olurken, Mahir Ö.’nün ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından firar eden Recep Ö. polis tarafından yakalanarak gözaltı aldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 12:09
  1. Bursa
  2. içki
  3. bursa
  4. inegöl

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MİT, "Acil Kurtarma Servisi" gibi çalışıyor
    1. MİT, "Acil Kurtarma Servisi" gibi..
    2. Dikkat çeken Cemal Kaşıkçı açıklaması:..
    3. Kalın'dan 'dörtlü İstanbul zirvesi'..
    4. Hollanda'dan flaş Suudi Arabistan..
    5. Türkiye’den Yunanistan’a sert cevap:..
    6. Türk düşmanı ve Siyonist'in..
    7. 3600 günden emeklilik şartları
    8. Avrupa'ya çağrı yaptı! Prensi..
    9. 3. havalimanı personel alımı 3...
    10. Fındık fiyatları belli oldu!
    11. Yazıcı: Bahçeli cumhur ittifakı..
    12. Erdoğan'dan fındık üreticilerine müjde!
    13. İbretlik olay! Ayyaşların kavgasında..
    14. Seçime 1 ay kaldı! 25 kişi..
    15. Bekir Coşkun'dan acziyetlerini gözler..
    16. Stromsgodset- Valerenga maçı ne zaman..
    17. Çavuşoğlu: AB'nin biraz daha kararlı..
    18. FETÖ şüphelisi 5 rütbeli asker..
    19. Danıştay işte bu kafaya emanet
    20. Erdoğan gündeme getirmişti! Amcasından..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?

    Günün Karikatürü

    26 Ekim2018
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!