İbretlik hikâye! Dünyada insanlara ne kadar yer kalacak?

“Dünyadan ne kadar yer kalacak?” Tolstoy isimli video paylaşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in anlattıkları ilgi gördü.

Burhan İşliyen hikâyesinde, Fakir bir köylünün kralın çok zengin ve cömert olduğunu duyduğunu ve kraldan birazcık arazi istediğini söylüyor. Köylünün, ‘Fakirim. Bana birazcık toprak verir misiniz?’ dediğini belirten İşliyen, kralın köylüye yardım ettiğini söylüyor.

İşliyen hikâyesinde, kralın köylüden istediklerini anlatarak şu ifadelere yer verdi:

Kral, köylüye ‘sabah güneş doğarken başlayacaksın, akşama kadar yürüdüğün bütün yerleri sana bağışlayacağım diyor. Kral, ama bir şartım var diyor, güneş batmadan başladığın yere döneceksin nereye kadar gidip gelirsen o kadar yer senin olacak diyor.

Olur diyor fakir köylü. Sabahleyin güneş doğarken çıkıyor yürüyor yürüyor. ‘Buralar benim ah Ya Rab! Sulak bir arazi ne güzel’ diyor. Karşıya gidiyor bakıyor meyve ağaçları görüyor ‘çok güzel’ diyor. Onların yanına gidiyor ondan sonra cennet bahçesi gibi bir bahçe görüyor pınarların aktığı, oraya da gidiyor.

Bir dönüp bakıyor ki sonra güneşin batmasına az kalmış! ‘Dönemezsem hiçbirini alamayacağım’ diyor. Koşuyor geriye koşuyor koşuyor ama başladığı yere denemeden çatlayıp ölüyormuş.

Kral ona mezar yaptırıyor ve olduğu yere gömdürüyor. Bir sopayla çizgi çiziyor aslında insana dünyada kalacak yer bu kadar!

İşleyen tüm insanlığı ilgilendiren hikâyesinde dua okuyarak, ‘İman edenlerin, Allah'tan inen kitaba yumuşamasının zamanı gelmedi mi? Ne kadar gafletle kalacak insan. Yahudi ve Hristiyanlar gibi olmasınlar…’ dedi.