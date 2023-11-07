İbret olsun! Kala kala bir bu kaldı... Kumarbaz Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı

Ortaç'ın açıklaması gençlere ibret oldu. Kendisi gibi kumarbaz Mehmet Ali Erbil ile sosyal medyada canlı yayın açan Ortaç,"15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Serdar Ortaç elinde bir tek evinin kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar"