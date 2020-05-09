İbre aşağıya dönecek

Buğra Kardan

Dünyayı ve Türkiye’yi saran Corona virüsü (Covid-19) korkusu ile ekonomiyi hedef alan saldırıların ardından dövizde görülen sert hareketlilik kaygı uyandırıyor. Nitekim geçen gün Londra’dan gerçekleştirilen saldırı sonrası dolar/TL kurunun 7.27 lirayı aşması, yatırımcıların kafalarını karıştırırken; ithalat maliyetleri artan ve döviz borcu olan üreticiler ile tüccarların canlarını sıktı.

TL korunaklı kılınmalı

Kurda gözlenen inişli çıkışlı eğilimin pek çok firmayı sıkıntıya soktuğunu kaydeden yatırım stratejistlerinden “Bu hakikat görülmeli ve köklü reformlara gidilmeli, TL’nin iç ve dış şoklara karşı dayanıklılığı artırılmalı. Döviz alımlarını sınırlayacak adımlar atılmalı” çağrıları geldi.

Manipülatörler de devrede

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede Covid-19’un doları ön plana çıkardığına işaret ederek, “Bu para birimi virüsün de rolüyle tüm dünyada talep görüyor. Diğer yandan manipülatörler de devrede. Londra’dan yapılan operasyonun kuru 7.27’ye kadar taşıdığına tanık olduk” dedi.

Dikkatler swap anlaşmalarında

Ekonominin zor bir imtihandan geçtiğini belirten Yıldırımtürk, şunları söyledi:

“Bu aşamada yapılan açıklamalar çok ama çok önemli. Malum hükümetten 2002-2012 döneminde yatırımcıları rahatlatan beyanlar, müdahaleler gelirdi ve dolarda volatilitenin önüne geçilirdi. Şu anda da böyle beyanlarda, müdahalelerde bulunulmalı . Bu anlamda en önemli örnek ise swap anlaşmaları. Bu konuda kamuoyu rahatlatılsa, “G-20 ülkeleriyle anlaşmalar için görüşmeler yürütüyoruz” yerine “Swap bulduk, getiriyoruz” haberi verilse dolarda çok önemli gerilemelerle karşı karşıya kalınabilirdi. Ama hâlâ vakit var. Swap bulunması, Covid-19 tehlikesinin atlatılmasıyla TL güçlenebilir. Ama swapla ilgili net bir adım atılamadığı takdirde dolarda 7.47 seviyeleri görülebilir.”

Kritik uyarı

Kur riskine karşı üreticileri ve ihracatçıları dikkatli olmaya davet eden Yıldırımtürk, “Keşke firmalarımız kendilerini hedge etselerdi, dolar borçlarının minimum yüzde 10’unu teminat altına alsalardı. 1 milyar dolar borcu olan bir firma için 100 bin dolar o kadar kıymetli ki” ifadelerini kullandı.