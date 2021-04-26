Ibrahimovic'e bahis soruşturması açıldı
UEFA tarafından bir bahis şirketine ortak olma iddiasıyla Zlatan Ibrahimovic'e soruşturma açıldı.
UEFA, bir bahis şirketinde ortaklığı olduğu iddia edilen Zlatan Ibrahimovic'in UEFA Disiplin Yönetmeliği'ne yönelik olası ihlalinin araştırılması adına disiplin soruşturması başlattı.
İsveç'in ünlü gazetesi Aftonbladet, 39 yaşındaki golcünün ülkedeki bir bahis firmasına ortak olduğunu yazmıştı.
Haberde şirket CEO'su Erik Skarp'ın Ibrahimovic'in şirkette hala hisse sahibi olduğunu doğruladığı belirtilirken, bu gelişme sonrası yıldız futbolcunun FIFA ve UEFA tarafından cezalandırılabileceği vurgulanmıştı.
Çıkan haberler üzerine UEFA, Milan'ın İsveçli yıldızı hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.