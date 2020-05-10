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Spor

Ibrahimovic iftar sofrasında!

İsveç’in başkenti Stockholm’de bir Türk restoranında iftar açan Hammarby’nin Müslüman futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic’e, dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic de eşlik etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:04:17 -
Ibrahimovic iftar sofrasında!

İsveç’in başkenti Stockholm’de bir Türk restoranında iftar açan Hammarby’nin Müslüman futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic’e, dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic de eşlik etti.


Yeni tip korona virüs (Kovid 19) salgını nedeniyle liglere verilen arada İsveç’te bulunan Milan’ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Hammarby’nin oruç tutan futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftarda bir araya geldi. Stockholm’de bir Türk restoranına giden 3 oyuncu, Türk yemeklerinin tadına baktı.


Yemekte Adana kebap ve ayran tercih eden Ibrahimovic, ardından çay içmeyi ihmal etmedi.


İsveçli yıldız, geçtiğimiz sene Allsvenskan kulüplerinden Hammarby’nin hisselerinin yarısını satın almıştı.

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