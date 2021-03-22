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Spor Ibrahimovic gözyaşlarına hakim olamadı
Spor

Ibrahimovic gözyaşlarına hakim olamadı

İsveç Milli Takımı’na 5 yıl aradan sonra tekrar çağrılan Zlatan Ibrahimovic, duygusal anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 21:29:00 -
Ibrahimovic gözyaşlarına hakim olamadı

Zlatan Ibrahimovic, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Gürcistan ve Kosova ile yapacakları maçlar için bulunduğu İsveç Milli Takımı kampında, teknik direktör Janne Andersson ile birlikte açıklamalar yaptı.

AA muhabirinin, "39 yaşında olmana rağmen üst seviye oynamaya devam ediyorsun. Kendini kaç yaşında hissediyorsun?" sorusuna Ibrahimovic, "Futbol için yaşımı çok genç görüyorum. Daha uzun yıllar futbol oynamayı düşünüyorum." yanıtını verdi.

Gözyaşlarını tutamadı

İsveç Milli Takımı’na 5 yıl aradan sonra tekrar çağrılan yıldız oyuncu, duygusal anlar yaşadı. Geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, gözyaşlarını tutamadı. Ibrahimovic, İsveç’e gelmek için oğulları ile vedalaşırken de duygusal bir ortam oluştuğunu ve oğlu Vincent’ın ağladığını aktardı.

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