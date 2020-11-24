  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ibrahimovic, 12. kez 'yılın futbolcusu' seçildi
Spor

Ibrahimovic, 12. kez 'yılın futbolcusu' seçildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 23:48:45 -
Ibrahimovic, 12. kez 'yılın futbolcusu' seçildi

STOCKHOLM (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen 39 yaşındaki yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, İsveç'te 12. kez "yılın futbolcusu" seçildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dijital yapılan futbol ödülleri galasında 2020 yılının en iyi futbolcuları seçildi.

Ibrahimovic, yılın futbolcusu (Altın top) ödülünü 12. kez kazandı.

Törene İtalya'dan elinde altın topla birlikte görüntülü bağlanan Ibrahimovic, 50 yaşında da bu ödülü alacağını söyleyerek espri yaptı. Bir kez daha ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu söyleyen Ibrahimovic, "Çok çalışıyorum, istekliyim ve inancımı yüksek tutuyorum. Çok emek harcadığım için de bu yaşta iyi performans sergiliyorum." diye konuştu.


- Nordfeldt: "Türkiye'de mutluyum"

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kalecisi Kristoffer Nordfeldt, 'yılın kalecisi' ödülüne aday gösterilen 3 futbolcudan biri oldu. Ödülü Everton'ın kalecisi Robin Olsen kazandı.

Geceye görüntülü katılan Gençlerbirliği'nin file bekçisi Nordfeldt, Türkiye'de bulunmaktan memnun olduğunu söyledi.

Nordfeldt, "İngiltere'de çok sıkıntılı günler geçirdim. Türkiye'de mutluyum ve memnunum. Gençlerbirliği'nde sürekli forma şansı bulduğum için kendime olan güvenim geri geldi. Bu da benim özel hayatımı pozitif etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'in görüntüleri Sezer'in galoşlu cami ziyaretini akıllara getirdi
Gündem

Aliyev'in görüntüleri Sezer'in galoşlu cami ziyaretini akıllara getirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva'nın Ağdam'da harabeye dönen camiye yaptıkları ziyarette ayakkabılarını çıkarar..
Herkesi ilgilendiriyor! Kombisini açmayanlar dikkat
Yaşam

Herkesi ilgilendiriyor! Kombisini açmayanlar dikkat

Havaların soğumasıyla birlikte evlerde kombiler çalıştırılmaya başlandı. Ancak bazı kişiler tasarruf etmek amacıyla kombisini yakmıyor. Bu d..
Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Japonya Denizi yakınlarındaki Rus karasularına izinsiz giren SS John S. McCain isimli bir ABD gemisinin engellendiğ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay