İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu
Samsun'da eşine sokak ortasında şiddet uygulayan ve hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla iddianame hazırlanan İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu.
Samsun'da eski eşini sokak ortasında, çocuğunun gözü önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap, yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da 5 yaşındaki kızının önünde eski eşini öldüresiye döven 27 yaşındaki İbrahim Zarap hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.
İddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Zarap 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.