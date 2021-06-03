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Gündem

İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu

Samsun'da eşine sokak ortasında şiddet uygulayan ve hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla iddianame hazırlanan İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 16:36:00 -
İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu

Samsun'da eski eşini sokak ortasında, çocuğunun gözü önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap, yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da 5 yaşındaki kızının önünde eski eşini öldüresiye döven 27 yaşındaki İbrahim Zarap hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.

İddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Zarap 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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