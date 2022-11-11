İbrahim Tatlıses'le ilgili şoke eden iddia! Yok artık daha neler

İbrahim Tatlıses ve 2013 yılında boşandığı kızı Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız’la ilgili şoke eden bir iddia geldi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, Tatlıses ile ilişkisi hakkında konuşmuş, "İbrahim Bey ekranda yansıtıldığı gibi biri değil. Çok kibar biri. Bir insanın geçmişinde yaptığı hatalar sebebiyle yargılanmasını doğru bulmuyorum. Özünde çok iyi bir insan. Eğer yansıtıldığı gibi biri olsa neden insanlar yıllarca onunla beraber olsun. Ben hiç şiddet görmedim" açıklaması ile dikkat çekmişti.

"2 hafta vurmamışsa aptal gibi hissediyorum"

2003 senesinde İbrahim Tatlıses’in isteği üzerine Ayşegül Yıldız’a 2 sene İngilizce dersi veren Ülkü Gözen Stewart, Onur Akay Medya’ya konuştu. Tatlıses ve Yıldız’la ilgili magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalar yapan Stewart, Ayşegül Yıldız'ın kendisine "İbrahim Tatlıses İki hafta bana vurmamışsa kendimi aptal gibi hissediyorum." dediğini ifade etti.

ABD’de yaşayan Ülkü Gözen Stewart, İbrahim Tatlıses’i 18 yaşından bu yana tanıdığını, hayatına hayranı olarak girdiğini ve hayranlık çizgisinden çıkmasa da Tatlıses’le yakınlık kurup aile içinde evlerinde yemeğe gidecek, nikâh şahidi olacak kadar da samimi olduklarını belirtti. Stewart, 2003 senesinde İbrahim Tatlıses’in telefonla kendisini arayarak Ayşegül Yıldız’a İngilizce ders vermesini istediğini ve dersle başlayan resmi ilişkilerinin samimiyete dönüştüğünü de sözlerine ekledi.

Stewart, “On sekiz yaşımdan beri tanırım. İbrahim Tatlıses 2003'te telefonla arayıp Ayşegül'e İngilizce ders vermemi istedi. Ayşegül'ün evine kimseyi sokmazken bana güvenip beni istedi. 2 yıla yakın ders verdim. Çok samimi olduk. O tarihte Asena ile ilişkisi bilinse de Ayşegül'le beraberliğini gizli tutmaya çalıştığı halde sabah kahvaltıda ikisinin de sabah halleriyle fotoğrafını çekmeme izin vermişti. Başkası olsa o fotoğrafı satardı. Kavgalarının ayyuka çıktığı o dönemde bu fotoğrafın magazin değeri tavandı. O kadar güvenirdi bana.” ifadelerini kullandı.

"Tokat, yumruk, tekme yiyorum! Çok alıştım”

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız’ın yaşadığı bir olayı da anlatan Ülkü Gözen Stewart, “Ayşegül bir defasında, Beşiktaş'taki evime geldiği gündü; ne babasından, ne dayısından, ne de aile içinde herhangi bir erkekten fiske dahi yememişken, İbrahim'le olduğumdan beri tokat, tekme, yumruk yiyorum ve çok alıştım. İbrahim Tatlıses iki hafta bana vurmamışsa kendimi aptal gibi hissediyorum demişti. Bu haber bana onun bu sözünü hatırlattı. Hatta ilk defa şiddetine nasıl maruz kaldığını da eklemişti.

"Ne şeytanı, melek deyince..."

İkisi de bağdaş kurmuş yerde yemek yiyorlarmış. İbrahim Bey'e telefon gelmiş. Karşısındaki ne haber, nasılsın, yanında kim var dediyse o da ‘kim olacak, karşımda şeytan oturuyor’ deyince Ayşegül gülümseyerek ‘ne şeytanı, melek! Ben senin kanatsız meleğinim’ deyince İbrahim Bey sinirli şekilde yerden aldığı terliği fırlatınca Ayşegül'ün karnına gelmiş. Canı çok yanıp ah diye bağırınca İbrahim Bey, ‘özür dilerim karnına geleceğini hesap edemedim, ben terliği kafana atmak istemiştim.’ demiş. Bu da bir nevi özrü kabahatinden büyük deyiminin açılımı! İlk şiddeti o gün yaşamış…” açıklamasını yaptı.